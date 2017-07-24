7月24日
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陶傑：勝負未卜的博弈遊戲

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圖片來源：路透社

英國退歐之後，經濟會受多大打擊？

英國的金融和許多工業的外資動向不明，因為不知道退歐後的英國關稅有何波動，仍在觀望。

在英國設廠的日產汽車，是第一間與英國政府達成默契的外國企業。一旦英國退歐，與歐盟不達成任何協議，英國政府率先向日產保證：目前日產的 10% 非歐盟國家生產的汽車關稅負擔，將來可以維持不變。

日產在英國設廠，製造的汽車輸往歐洲，每年的出口額約值 30 億英鎊。英國為了吸引日產汽車的工廠不遷往歐洲，英國政府要為日產輸往歐洲本來的 10% 關稅「包底」。

換言之，一旦英國退歐之後，若歐盟宣佈：一切在英國製造的貨品，包括日產汽車輸入歐洲市場，須增加關稅，譬如加一倍，要付出 20%，那麼到時的英國政府就要掏腰包為日產企業津貼 10% 的稅金，送給歐盟。

這就變成「肉在砧板上」之勢。若英國硬脫歐，歐盟會向所有英國設廠的外資企業徵收懲罰性關稅，任由增加。這就是歐盟目前敢向英國獅子大開口勒索一千億歐元分手費的理由。

英國如果現在肯付出龎大的離婚費，將來歐盟對英國出口的關稅就會手下留情。但如果不付分手費，則日後大幅增加關稅，你英國跑不了，將來還是要割肉賠償。

對於早在英國設廠生產的外資企業，當然多一事不如少一事。關閉工廠，遣散英國工人，另在歐洲設新廠，重新招募，要付出另一筆「先置成本」（Installment Cost）。但只要英國包底目前出口歐盟的關稅不變，則外資可以考慮不走。

然而有那麼多間工廠，歐盟一邊奸笑，一邊磨刀霍霍，路透社保守估計，英國要為向歐洲出口、在英國設廠的外資企業，每年津貼至少十億英鎊。

但英國也不是全無本錢：如果家家企業都由英國連根拔起，遷廠歐洲，不同的國家，有不同的民情，譬如意大利和法國的工人，性好浪漫悠閒，勤奮一定不如英國工業。東歐的勞工質素更成問題。 即使英國不肯津貼太多的關稅，所有的外資都一定會搬去歐洲嗎？

這場世紀級的「拋浪頭」博弈遊戲，勝負未卜。

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