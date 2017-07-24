7月24日
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把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

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誰想得到售價不到 1 美元的膠囊，竟能徹底改變一家百年廉價咖啡品牌？

雀巢集團（Nestlé）靠著 Nespresso 及 Dolce Gusto 兩個新咖啡品牌，改寫了全球喝咖啡的方法，創造了一個 100 億美元的全新市場，更擦亮了雀巢這個百年品牌的招牌。

從雀巢推出以來，全球已經賣出將近 300 億顆膠囊咖啡，雀巢不僅建立了一個全新的咖啡帝國，更吸引大量同業跟風，包括全球連鎖咖啡霸主星巴克、日本最大咖啡供應商 UCC、老牌的意式濃縮咖啡品牌 Illy，都只能隨其後。

事實上，早在 1976 年，雀巢就已經發明了全世界第一台膠囊咖啡機，為何在最近才大紅大紫？

關鍵就在——把咖啡當作紅酒對待。

從三合一即溶咖啡起家的雀巢，最初並不知道該如何販售這項產品。膠囊的優點在於同時擁有快速方便的特色，以及現煮咖啡的香氣口感。但昂貴的機器一般家庭消費不起。雀巢一開始從專業咖啡店切入，想要取代傳統的手工沖泡方式，沒想到反而引發從業者的反彈，將膠囊視為邪惡帝國的入侵與威脅。

雀巢不得已轉攻有錢人的家庭，但當時一台膠囊咖啡機的定價與其他家電相比，幾乎是法拉利跑車與國產車的差別，一般零售店不願意輕易進貨。到了 1987 年，膠囊咖啡機半數滯銷。

直到 1989 年，雀巢改用全新策略：把咖啡機用戶當成高級俱樂部會員！消費者只要買機器，就能取得一張會員證。膠囊咖啡喝完了？一通電話立刻有專人送到府上。這招果然奏效，會員數開始穩定成長，1995 年轉虧為盈，至 1997 年已達 30 萬人，為雀巢帶來約 1 億 4,000 萬美元營收

這讓 Nespresso 團隊士氣大振。下一步，他們與瑞士航空合作，把膠囊咖啡送進了頭等艙。對這些歐洲富豪來說，能在飛機上喝到高檔紅酒並不稀奇，但忽然間能在三萬英呎高空喝到正宗意式咖啡卻是非常驚艷。在咖啡的香氣瀰漫四溢下，短短 5 年，已有 20 家航空公司把它引進頭等艙。這讓 Nespresso 正式走向精品族群。

除了五星級飯店、飛機頭等艙之外，截至 2014 年，全球已有超過 750 家米芝蓮星級餐廳供應 Nespresso，「主廚晚宴」也成為全球星星最多的廚師社群之一。

台灣第一間由法國傳奇主廚 Joël Robuchon 主理的法式星級餐廳就曾經舉辦過一場高級晚宴。晚宴由全球最傑出侍酒師 Paolo Basso 與行政主廚 Olivier Jean 聯手打造，當晚高腳杯中斟上的，卻不是五大酒莊的紅酒，正是那顆單價不到 1 美元的膠囊咖啡。

Nespresso 雖然在雀巢集團旗下，但因為是獨立公司，沒有公布正式財務報告。「華爾街日報」估計，其營收一年超過 30 億美元。這顆小小的膠囊，創造了一個新的商業傳奇。

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