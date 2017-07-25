7月25日
販賣感動的日本小書局
港台書話（一）：如何由 A4 紙到書頁翻飛
北韓經濟正在蓬勃發展？
陶傑：中國王孫的套現接貨同盟
一條迷你裙，令沙特洗底失敗
接吻的另一種啓示
為甚麼那些不需動腦的「夏日猛片」不可缺少？
Live Norish：瑞典工作假期的注意事項
奧比斯：防盲新策略
Moyashi：九龍城寨進行曲（二）——宮本隆司攝影展

為甚麼那些不需動腦的「夏日猛片」不可缺少？

A+A-
電影「蜘蛛俠：強勢回歸」劇照

每年暑假都有一大堆「夏日猛片」，今年也不例外。「變形金剛」、「蜘蛛俠」、「反斗車王」等電影接連上映。這些「大片」大多都沒有深意，不需觀眾費盡心思揣摩大義，只需安坐戲院吃著爆谷，就可從兩小時的光影中得到愉悅。電影評論人 Alissa Wilkinson 列舉 4 大原因指出，這些「夏日猛片」雖然是「傻瓜電影」，但對於今人來說是生活不可或缺的一部分。

1. 藝術與娛樂鼓動情感

Wilkinson 認為，無論是藝術還是娛樂，都需要觀眾代入其中，令作品圓滿。一部深刻的作品除了可以是突破舊觀念、衝擊觀眾思想的電影，也可以是鼓動情緒、讓人歡笑哭泣嘔心恐懼的電影，聯繫觀眾心底裡的個人情感。一部電影若以資訊為主，一味說教，就難以觸動觀眾；但如果能在情感上引發觀眾共鳴，就有改變世界的可能。而這些「夏日猛片」絕對有能力助我們重拾為人不可或缺的情感。

2. 與人類生活節奏相符

Wilkinson 解釋，她之所以如此樂觀看待被其他影評人批評為「無腦」的「夏日猛片」，原因與人類的生活節奏有關。縱使今人不再根據農時生活，春耕秋收，我們仍然依從季節常規。早在數十年前，不同類型的電影，上映時間早就有規律可尋：秋天多為嚴肅作品公映之時，冬天和初春多小品出爐，而夏天，則是屬於大片的季節。

當然，這無疑跟頒獎季節有很大關係，但也與現代人一年的活動安排相關：從小時候起，我們就習慣秋天開始新年度的工作或學業，這個時候看嚴肅電影最合適不過。冬日初春小品想為觀眾提供戶內溫暖。夏日不但適逢學生們放暑假，成年人也會有休息的感覺，「夏日猛片」就為人提供舒適、不需用腦的娛樂。即使這類電影較輕鬆，不太諷刺時局，也不等於一定是爛片；就算是爛片，不少還是可以逗我們一笑。

電影「變形金剛：終極戰士」劇照

3. 娛樂的黑暗時代任務

1993 年，著名小說家 David Foster Wallace 指出：在黑暗、愚昧的時代，虛構故事有其任務。一個好的故事，可以極盡黑暗地描繪現世，同時呈現人類的光明面與生存的希望。它無需為觀眾提供解決問題的答案，其責任只是讓觀眾代入虛構故事，探索生而為人的意義。即使只是無腦電影，只要足夠引人入勝，同樣可以讓觀眾在觀影過程中見識到不同的社會、政治生活，成為另一意義上的「世界之窗」，提醒我們各種已遺忘或尚未知道的人生價值。而且，儘管「夏日猛片」甚少認真探討嚴肅議題，又或旨在讓觀眾捧腹大笑，但在電影界中仍有重要一席 —— 它助我們在一片黑暗中尋找光明，調節生活節奏，小休片刻。

4. 重拾明察事理的空間

Wilkinson 說，雖然像「銀河守護隊 2」一類系列電影甚少直接評論世界現狀，只簡單傳達「愛你的朋友」、「不要自滿驕傲」等老土結論，然而其中的幻想元素趣味十足。輕鬆是電影的價值之一，要求每套電影都有社會聯繫並不公允。在當前的政治氣候中，「夏日猛片」讓觀眾得到兩小時脫離現世的喘息空間，重拾想像力。

無腦電影的確有用，但最近的市場反應轉變也不容忽視。The Atlantic 指出，「夏日猛片」系列化的趨勢，正損害大型電影公司的未來。從 2017 年的全球票房可見，「變形金剛」和「盜墓迷城」等「夏日猛片」威勢已逐漸退減。雖然它們在海外大收旺場，但本地票房卻比起預期要低，相反「訪．嚇」等非系列劇情片反而意外豐收，顯示人們對系列電影的熱情正在退卻。看來，電影無腦歸無腦，電影公司還是要重新審視大眾口味，慎出系列電影。

相關新聞

鄭立：沙丘魔堡——當有新的環境，就會創造新的民族

江皓昕：「編寫美好時光」——戰火連天仍是要瘋狂度劇本

鄭立：「電影囧片王」——求其有華仔發哥啲人就會去睇架啦

方俊傑：「戰爭機器」——香港的戲院仍然有必須存在的理由

鄭立：德國版「九五至尊」？「希特拉返黎啦」是勵志電影

江皓昕：電影告解室——銀幕裡的自己

Moyashi：九龍城寨進行曲（一）——日本創造了城寨兩次

潘度琳：沒有 Michael Nyqvist 的「龍紋身」

本月熱門

南韓書店業起死回生記

Moyashi：九龍城寨進行曲（一）——日本創造了城寨兩次

記者的真諦：設法患上精神病的娜麗．布萊

20 種方法對抗暴政


昨日要聞
  1. 只花 13 年便生產有史以來一半的膠
  2. 把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC
  3. 被誤解的修昔底德
  4. 陶傑：勝負未卜的博弈遊戲
  5. 無法擺脫歧視的日本木下川
  6. 自嘲的力量
  7. 催眠
  8. 鄭立：沙丘魔堡——當有新的環境，就會創造新的民族
  9. 綠色和平：突破土地供應局限　發展浮動式太陽能發電
  10. 江皓昕：「編寫美好時光」——戰火連天仍是要瘋狂度劇本
星級話題
歷史|工作|非洲|金融|里約奧運|單身|日劇|恐襲|建築|杜林普|愛情|音樂|board game|公關|樓市|創業|人工智能|Brexit|Netflix|商業|文學|大選|癌症|香港|大腦|基因|小說|總統|社交|生態|投資|消費|遊戲|疾病|醫療|美國總統|恐怖分子|機械人|電腦|衣著|教育|自由|藝術|希拉莉||梁振英|英超|澳洲|閱讀|性愛|App|企業|科技|ISIS|意大利|google|北韓|研究|年輕人|環保|情緒|心理學|結婚|哲學|污染|氣候變化|敍利亞|民主|林鄭月娥|桌遊|子女|性別平等|美劇|企業管理|睡眠||難民|插畫|英語|全球暖化|共和黨|運動|倫敦|奧運|記憶|伊斯蘭|宗教|時裝|城市|AI|太空|特首|中東|潮流|移民|動物|兩性|語言|台灣|特首選舉|食物|歐盟|老人|房屋|奧巴馬|設計|出版|反恐|貧富懸殊|生活|足球|美國大選|挪威|飲食|納粹|可再生能源|Facebook|特朗普|傳媒|眼疾|攝影|經濟|城市規劃|生物學|旅遊|女性|公投|品牌|NASA|貧窮問題|戰爭|醫學|健康飲食|家長|第二次世界大戰|丹麥|失業|電影|文翠珊|恐怖主義|學生|學習|智能手機|脫歐|舞台劇|廣告|網絡|西班牙|社交媒體|瑞典