為甚麼那些不需動腦的「夏日猛片」不可缺少？

每年暑假都有一大堆「夏日猛片」，今年也不例外。「變形金剛」、「蜘蛛俠」、「反斗車王」等電影接連上映。這些「大片」大多都沒有深意，不需觀眾費盡心思揣摩大義，只需安坐戲院吃著爆谷，就可從兩小時的光影中得到愉悅。電影評論人 Alissa Wilkinson 列舉 4 大原因指出，這些「夏日猛片」雖然是「傻瓜電影」，但對於今人來說是生活不可或缺的一部分。

1. 藝術與娛樂鼓動情感

Wilkinson 認為，無論是藝術還是娛樂，都需要觀眾代入其中，令作品圓滿。一部深刻的作品除了可以是突破舊觀念、衝擊觀眾思想的電影，也可以是鼓動情緒、讓人歡笑哭泣嘔心恐懼的電影，聯繫觀眾心底裡的個人情感。一部電影若以資訊為主，一味說教，就難以觸動觀眾；但如果能在情感上引發觀眾共鳴，就有改變世界的可能。而這些「夏日猛片」絕對有能力助我們重拾為人不可或缺的情感。

2. 與人類生活節奏相符

Wilkinson 解釋，她之所以如此樂觀看待被其他影評人批評為「無腦」的「夏日猛片」，原因與人類的生活節奏有關。縱使今人不再根據農時生活，春耕秋收，我們仍然依從季節常規。早在數十年前，不同類型的電影，上映時間早就有規律可尋：秋天多為嚴肅作品公映之時，冬天和初春多小品出爐，而夏天，則是屬於大片的季節。

當然，這無疑跟頒獎季節有很大關係，但也與現代人一年的活動安排相關：從小時候起，我們就習慣秋天開始新年度的工作或學業，這個時候看嚴肅電影最合適不過。冬日初春小品想為觀眾提供戶內溫暖。夏日不但適逢學生們放暑假，成年人也會有休息的感覺，「夏日猛片」就為人提供舒適、不需用腦的娛樂。即使這類電影較輕鬆，不太諷刺時局，也不等於一定是爛片；就算是爛片，不少還是可以逗我們一笑。

3. 娛樂的黑暗時代任務

1993 年，著名小說家 David Foster Wallace 指出：在黑暗、愚昧的時代，虛構故事有其任務。一個好的故事，可以極盡黑暗地描繪現世，同時呈現人類的光明面與生存的希望。它無需為觀眾提供解決問題的答案，其責任只是讓觀眾代入虛構故事，探索生而為人的意義。即使只是無腦電影，只要足夠引人入勝，同樣可以讓觀眾在觀影過程中見識到不同的社會、政治生活，成為另一意義上的「世界之窗」，提醒我們各種已遺忘或尚未知道的人生價值。而且，儘管「夏日猛片」甚少認真探討嚴肅議題，又或旨在讓觀眾捧腹大笑，但在電影界中仍有重要一席 —— 它助我們在一片黑暗中尋找光明，調節生活節奏，小休片刻。

4. 重拾明察事理的空間

Wilkinson 說，雖然像「銀河守護隊 2」一類系列電影甚少直接評論世界現狀，只簡單傳達「愛你的朋友」、「不要自滿驕傲」等老土結論，然而其中的幻想元素趣味十足。輕鬆是電影的價值之一，要求每套電影都有社會聯繫並不公允。在當前的政治氣候中，「夏日猛片」讓觀眾得到兩小時脫離現世的喘息空間，重拾想像力。

無腦電影的確有用，但最近的市場反應轉變也不容忽視。The Atlantic 指出，「夏日猛片」系列化的趨勢，正損害大型電影公司的未來。從 2017 年的全球票房可見，「變形金剛」和「盜墓迷城」等「夏日猛片」威勢已逐漸退減。雖然它們在海外大收旺場，但本地票房卻比起預期要低，相反「訪．嚇」等非系列劇情片反而意外豐收，顯示人們對系列電影的熱情正在退卻。看來，電影無腦歸無腦，電影公司還是要重新審視大眾口味，慎出系列電影。