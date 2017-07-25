港台書話（一）：如何由 A4 紙到書頁翻飛

對獨立書籍設計師陳曦成來說，月曆翻揭到七月意味工作將如雨量暴增。每星期有幾日在理大當客席講師，其他日子在觀塘家中埋首幾本新書的設計企劃。相對任職主流出版社，獨立設計師對版面設計有更大發揮空間，即要耗費更大量心力時間。在辦公室樓下初次見面時，他已說：「快要書展，在趕幾本新書，忙到癲。」

外人眼中的書籍設計，大概就是將一疊 A4 紙變成正方企理的書刊。但實際上是怎樣一回事？「香港著名書籍設計師孫浚良當年在大學教書，派給學生每人一隻碗，讓他們觀察，然後將碗狠狠摔在地板，不忍心的同學只摔成幾塊，興奮的同學摔得粉碎。孫浚良這才交代功課，要學生發揮創意將爛碗重組。他想呈現的是，重組一隻爛碗跟書籍設計同質。除了要砌得美，還要為書添加額外價值。」