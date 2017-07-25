港台書話（一）：如何由 A4 紙到書頁翻飛

對獨立書籍設計師陳曦成來說，月曆翻揭到七月意味工作將如雨量暴增。每星期有幾日在理大當客席講師，其他日子在觀塘家中埋首幾本新書的設計企劃。相對任職主流出版社，獨立設計師對版面設計有更大發揮空間，即要耗費更大量心力時間。在辦公室樓下初次見面時，他已說：「快要書展，在趕幾本新書，忙到癲。」
外人眼中的書籍設計，大概就是將一疊 A4 紙變成正方企理的書刊。但實際上是怎樣一回事？「香港著名書籍設計師孫浚良當年在大學教書，派給學生每人一隻碗，讓他們觀察，然後將碗狠狠摔在地板，不忍心的同學只摔成幾塊，興奮的同學摔得粉碎。孫浚良這才交代功課，要學生發揮創意將爛碗重組。他想呈現的是，重組一隻爛碗跟書籍設計同質。除了要砌得美，還要為書添加額外價值。」
「著手設計前，編輯會交託文字稿件、圖片，我要細嚼並且記低閱讀時浮出的情緒及氣氛，以「書店日常」為例，有種散漫靜謐、悠然感覺。我想將這些抽象情緒具像化，要用字體設計、字距、版面設計、圖文比例展現。還要從原稿、原圖中，抽取重要又吸引的部分做素材，如何組合這些零碎的情緒及素材，變成似碗非碗的作品，就取決於設計師的風格與創意。」
「例如「書店日常」特意增加留白位置，讓讀者可以在字裡行間消消氣，緩緩地讀。選取白色及湖水藍做主色，可以突現內容的清新舒爽。至於另一本，金庸御用插畫師李志清的畫集，曦成希望畫集如小說般高潮起伏，於是把主題暴烈與柔和的圖畫相間排列，形成時而激昂時而低迴的閱讀節奏。營造氣氛以外，更希望進一步提升閱讀體驗，於是選用裸脊的裝幀法，讀者可以 180 度翻開書頁看畫稿。」有時讀書讀得舒服稱心，可能源於書籍設計師獨有的體貼。