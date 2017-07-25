7月25日
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北韓經濟正在蓬勃發展？

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北韓無懼西方制裁，經濟發展欣欣向榮？　圖片來源：路透社

一般以為北韓是貧窮落後的社會主義國家，但原來近年已暗中轉型向資本主義社會，而且經濟體更力抗西方制裁，正蓬勃發展之中？說法源自南韓央行日前公佈的北韓經濟數據估算，顯示 2016 年北韓經濟增長 3.9%，增速為 17 年來最快，貿易量按年升 4.6%。北韓是否真如金融時報聲稱，已從「封建主義」變成「裙帶資本主義」國家？

南韓自 1995 年北韓停止發佈經濟數據起，便開始估算其經濟表現。根據去年數字，北韓經濟確實欣欣向榮：雖說朝鮮半島局勢持續緊張，中國早前因此宣佈暫停進口北韓煤炭，但仍是北韓的最大商業夥伴，佔其全國貿易量 9 成，其中過半為礦產出口。而路透社日前報道，2017 年上半年中朝貿易額更按年升逾 1 成，達至 25 億美元。

由於數據基於估算，而且從北韓洩漏出來的資訊不無可疑，遂有學者質疑數據真確性。不過，哥倫比亞大學研究員曹咏理（Henri Féron）指出，北韓確實呈現出不少經濟發展的跡象，不應當作混淆視聽的假象，例如平壤近年大興土木，高層建築如雨後春筍冒起，包括奢華住宅項目，而中國去年向其輸出電腦數目又創歷年新高，雜貨舖名創優品（MiniSo）現已進駐平壤，當地人亦能享受到仿無印良品（Muji）的生活品味。

在金正恩治下，北韓縱有種種市場經濟的發展跡象，但正如金融時報指出，統治階層充斥裙帶關係，利益自然難以均分，而且發展皆集中於平壤，首都以外人民不見得會從中獲益，譬如北韓輸出至俄羅斯波蘭等全球多國的「奴隸外勞」便無法分享經濟成果。更不用提專制暴政之下，人權自由並無保障，最近南韓人權組織「轉型正義工作小組」（Transitional Justice Working Group）發表「北韓暴政地圖」，據脫北者證言標示北韓全國行刑地點，譴責政權侵犯人權。北韓死罪包括走私蘑菇、偷竊工廠用銅、散播南韓劇集、販賣人口以及所謂「口誤罪」，亦即批評北韓政權。國家經濟再旺，人民活得窩囊，又有何用？

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