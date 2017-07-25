販賣感動的日本小書局

全球出版業經年不景氣，閱讀大國日本亦不例外，出版業自 1996 年起持續萎縮，書店連帶不斷消失，由 1999 年 2 萬餘家跌至 2015 年 1 萬多間。不過在經營愈來愈難之際，亦有書局憑藉特色逆市發跡。東京江戶川區一間 1,400 呎小書局「読書のすすめ」（「閱讀推介」）就憑個人化選書打響名堂，吸引全國各地人客專程到訪，背後魅力究竟如何？

用老闆清水克衛的說法，「読書のすすめ」是一間不賣「哈利波特」的書店。「読書のすすめ」經營手法另類，當眼位置擺放出版多年的舊書，暢銷書幾乎欠奉；地理位置不算方便，離最近的地鐵站徒步 10 分鐘；店面亦不廣闊，書種數量有限。即便如此，書店人客仍然絡繹不絕，由北海道到沖繩都有，箇中成功訣竅，或可從清水克衛的著作「繁盛したければ、一等地を借りるな！売れる店には、理由がある」（意即「想發跡，不要租旺舖！好賣的店有其理由」）略窺一二。

顧名思義，「読書のすすめ」的重點是書籍推介，老闆清水克衛會與客人傾談，了解其需要後再作建議，而且所推介的書籍他都讀過，為此清水克衛大量閱讀，一般每日讀 10 本書。「読書のすすめ」的網站有所謂「成幸」書介節目，每月選書一本，助人「達成幸福」。數年前一個電視訪問節目就稱之為「為客解憂的侍書師」。

獨特的經營手法其實是逼就而成。1995 年開店之初，由於大書局壟斷新書與暢銷書發行，「読書のすすめ」下訂 100 本新書，最後可能只有一本到貨，書店陷入經營困難，清水克衛負債之下，一度打算關門大吉，後來受歷史小說家司馬遼太郎的「龍馬行」（「竜馬がゆく」）啟發，決定回歸原點：既然是因為喜歡讀書所以賣書，不如就專賣自己讀過又喜歡的書，而且必須能夠幫助他人。

據清水克衛在「繁盛したければ」一書說法，「読書のすすめ」的書單只有 3 種類型：「令人哭」、「令人笑」、「令人驚奇」—— 共通點是必須打動客人。對他而言，經營的基本是「販售自己認為好的東西」，帶給人客快樂，假如只顧利益和效率，就會忽視了顧客；顧客滿意，自己自然快樂，金錢考慮就會變得次要。

做生意卻不計利益，豈不愚蠢？清水克衛正正提倡要「成為笨人」，如此才能經營成功，更列出 5 項愚笨條件：「具備無來由的自信」、「認真思索令人快樂的事」、「不計得失行動」、「不受當下常識束縛」、「自己決定自己是否快樂」。不求「成功」，但求「成幸」，反常態不一定成功，但以顧客「福祉」為上，繼而得到人客眷顧，其實理所當然。不過身處金錢世界，經營道德已變成稀有品。「読書のすすめ」正好提醒我們，以人為本的生意，才是好生意。