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Live Norish：瑞典工作假期的注意事項

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文：My Little Stockholm @ Live Norish

6 月 28 日瑞典與香港簽署成立雙邊工作假期計劃，從 2018 年 1 月 1 日起，兩地青年可申請工作假期簽證，旅居工作 12 個月，名額 500 個。這個難得的機會，可讓一眾北歐迷體驗瑞典的生活。

不過旅行觀光和工作假期的性質不一樣。旅行者憧憬瑞典的風光明媚，但若真正要在這裡生活和工作一年，可能不是想像中的容易和暢順。我也在這裡以在地人的角度，講解一些在瑞典工作假期需要注意的事項。

1. 語言

瑞典人的英語水平很高，日常生活只用英語也不是問題。不過若想更容易搵工，學會簡單的瑞典文可增加受聘機會。現在瑞典有政策要增加難民的受僱率，政府會代聘請難民的僱主支付 6 個月薪金，所以小型僱主都選擇聘請難民勞工從事較簡單的工作。要突圍而出，來瑞典前學一點簡單的瑞典文會更有優勢。

2. 工作

到瑞典工作假期，最好是找以時薪計算的工作，這樣較能彈性配合旅居者的旅遊行程。除了工時相對自由，時薪工作很多時也可選擇在週末或公眾假期上班，薪金會較平日星期一至五高。

工作類型方面，我認為在餐館或咖啡店打工是不錯的選擇。一來這類工作容易找，直接走到餐館自我介紹，試工一日便知聘請與否。二來這類工作接觸瑞典人的機會多，可在短時間操練瑞典文。加上餐館工作可賺小費，週末人多時，小費可以是 1-2 小時的薪金。不過在餐館工作也要小心當上黑工，除了薪金會比市場低一半以上，由於黑工不用交稅，所以沒有保障，如工作出意外時也沒有保險賠償。因此聘請時一定要簽合約，以保障自己是合法員工。

旅居者也可嘗試通過人力中介公司（Bemmaningsföretag）搵工，雖然薪金可能比公司直接僱用較低，但相對自己發履歷到公司可更快找到工作。人力中介公司的網絡大和工種多，文職或體力勞動的工作也可找到。

搵工網站：https://se.indeed.com/m/

3. 生活水平

工作假期的薪金除了應付日常生活外，也是在北歐的旅費，所以有必要在出發前了解瑞典的生活指數。

瑞典沒有最低工資，一般簡單的工種如餐館侍應大概是時薪 90-130 克朗，支薪是先扣稅的，若一個月稅前總收入是 2 萬克朗，稅後大概是 1.6 萬克朗。

首都斯德哥爾摩的生活指數較其他城鎮高，特別是住宿和交通費。在斯城市外 45 平方米的單位租金大概 1.2 萬 – 1.5 萬克朗，加上供應非常短缺，所以不容易租屋。小城鎮租金相對較低，5000-8000 克朗已可在市內租到 70 平方米的房屋。加上小城鎮的薪金不會比斯城低太多，所以若找到工作，在小城鎮作為旅居基地會比在斯城更划算。

食物消費方面，首都和其他城鎮的超市價格不會有太大分別。若不外出消費，每月 3000 克朗的食用費大概不會成問題。外出用膳若不太講究，大概是 100-300 克朗。

4. 文化與氣候

瑞典的氣候冬長夏短，9 月開始轉冷，這裡的秋天尤如香港的嚴寒，而冬天溫度在零度以下。不過勝在是乾冷，室內有暖氣，所以在室外穿大衣也可足夠禦寒。冬天日照時間只有 4-6 小時，容易給人抑鬱的感覺，這時運動是最好的良藥。

瑞典人的特性是外冷內熱，對陌生人或外國人不會特別熱情或照顧，很多時外國人都要非常主動地走出第一步認識他們。若社交時被冷漠回應，不要太介懷，因為瑞典人就是 reserved 的，他們的友情需要時間來建立。不過，當真正和瑞典人交心了，他們會是很忠誠的朋友。

工作假期就是要給自己走出舒適圈的機會，在不同領域探索和成長。不管順境逆境，把期望調低，抱著隨遇而安的心態可能會發現更多驚喜。

作者簡介

My Little Stockholm，以當地人角度，帶你體驗瑞典旅遊，文化，美食，時尚，斯德哥爾摩的生活日常。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
Live Norish 北國閒話

Live Norish於2013年由陳若谷創辦，跟一眾博客以文字相片描述北歐的美好風光。一個網頁，一個世界；希望大家可以在Live Norish中領略到世界另一端的生活態度。

http://www.live-norish.com

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