7月25日
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Moyashi：九龍城寨進行曲（二）——宮本隆司攝影展

Moyashi：九龍城寨進行曲（二）——宮本隆司攝影展

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位於九龍寨城公園內的舊城模型。　圖片來源：@Chris/Flickr

去年 5 月至 7 月，「宮本隆司：九龍城砦攝影展」於東京品川 Canon 畫廊舉行。展覽尾段的 7 月 2 日有個講座活動，題目是「世界文學中的九龍城寨」， 講者除了宮本隆司，還有慶應大學文學教授巽孝之。展覽免費入場，但講座需要事前登記，先到先得。筆者太遲申請，講座早已滿人。明明有 300 人的空缺也極速滿員，九寨的魅力果真多年不減。

無法參加講座，惟有單逛攝影展。展出的基本上就是攝影集的放大版，據稱 Canon 用了某部特別的機器印刷，奈何筆者非理科專業，技術說明是強人所難。另展覽不准拍攝，諒筆者無法分享現場。場地沒有多大，逛了半個小時，正當想離開之際，講座剛好完結，巧遇宮本與幾個工作人員在展覽場門口寒暄。筆者膽粗粗搭話，與宮本談了幾句，為自己一直以來的幾個問題求解答。

宮本隆司鏡頭下的城寨。　圖片來源：Canon

在「九龍城砦」相集中，建築物是主體，有外圍拍攝的九寨全貌，也有內部佈滿水管、曲折的通路。但「人物」在裡面多似鬼魅，面部表情很少看得清，活像一縷煙。筆者問宮本，當時是不是意圖排除「人」的存在，借此突出「建築」本身？宮本的答案非常簡單：「因為當時沒有開閃光燈，亦沒有刻意打斷被攝者的活動，於是曝光後就變了鬼影，沒有特別想排除人的意圖。」

攝者無意，觀者有心。雖是無心之舉，但筆者認為這擴大了九寨在文化引用中的自由度。對比 Greg Girard 的 City of Darkness 飽和的色彩處理，以及對居民生活的詳細採訪，黑白相片的「九龍城砦」突出了蒼涼感，居民如幽靈般遙不可及。強調「建築」而排除「人」的畫面中，使九寨成為不同作品的城市背景，而居民的生活則成為可替換的故事。

早於 80 年代末已出初版的「九龍城砦」，相片中的影象處理，或多或少與九寨神話的誕生脫不了關係。時至今日，「九龍城砦」仍然是重要的參考資料。筆者再問宮本，現今流行文化中的九寨，與當時拍攝的有分別嗎？宮本明確地回答：「早已經是兩回事了。」九寨或者是曾經在香港土地上存在過的都市，但在歷年的文化創作後，影象漸漸脫離本體，成為一個獨立的想像載體。加上香港九寨早已不復存在，哪個是「本體」，誰能簡單說得清？

一年後，7 月 17 日的「九龍城砦」再版記念講座中，筆者有幸再遇宮本隆司，另文再述。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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