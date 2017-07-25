一條迷你裙，令沙特洗底失敗

沙特女模穿著露臍裝迷你裙，漫步於無人的古城之中，盡顯異國風情。相關影片流出網絡後，女郎疑因裝束「過份暴露」，違反穆斯林婦女的衣著規定，遭警方拘捕。消息一出引起全球爭議，網民炮轟違反人權，剝奪女性的穿著自由。美國「華盛頓郵報」外交事務記者 Adam Taylor 倒認為，此事的最大「受害者」，恐怕是沙特政府才對。

西方眼中的沙特，形象向來麻麻。該國長期被視為與宗教極端主義有關，亦涉嫌向恐怖主義提供資助。作為穆斯林國家，沙特一向對婦女限制多多，除要戴頭巾穿長袍，還不得開車甚至獨自上街，若想要工作或旅遊，則需男性親屬批准。世界經濟論壇的 2016 全球兩性薪酬差別排名中，沙特在 144 國中位列 141。過去沙特富甲一方，當然可以我行我素，不把批評放在眼內。不過，今時不同往日了。

2014 年起，原油價格連年下跌，使沙特風光不再。當局決意改革經濟，制定出「沙特 2030 願景」，而為了達成目的，需要拉攏西方投資者。沙特遂花數百萬美元，力求改善國際形象，又聘請美國知名說客及公關公司，代其向美府進言。沙特努力示好，非但想要吸引外資，還想藉著削弱伊朗的影響力、孤立卡塔爾等中立國家，重塑中東的地緣政治。然而，上週爆出女模被捕一事，似乎令沙特政府「洗底」失敗。

人權監察中東及北非分部行政主任 Sarah Leah Whitson 表示，縱然「2030 願景」提到要增加女性入讀大學及投身工作的人數，新任王儲 Mohammed bin Salman 對允許女性開車一事亦曾表示持開放態度，但這次模特被捕事件，讓她質疑沙特求變的誠意。她揚言：「只要當局仍因女性的衣著而拘捕她們，那些所謂重塑社會及改善女權的計劃，將永遠無法成功。」

美國密芝根大學歷史學教授 Juan Cole 是著名的中東評論家，近日他在網誌撰文，指沙特聲言要打擊極端主義，卻仍嚴格限制婦女的衣著打扮，實在虛偽之至。他在文中批評：「沙特發動宣傳攻勢，誣蔑卡塔爾支持中東的極端主義，但 Khulood 這位年青模特兒，不過是穿著背心和裙子在 Najd 的歷史遺跡漫步，沙特就把她拘捕。」眼見沙特政府「講一套做一套」，就連一些沙特人都開始看不過眼。

在社交媒體上，很多沙特用戶指出，這種衣著規限只針對國內女性，但出國外遊的沙特人或造訪沙特的外國人，卻毋須跟隨。有 Twitter 用戶甚至轉發一條帖文，圖中可見美國第一女兒伊萬卡的頭，被移花接木到被捕女模的身上，隨圖的說明文字諷刺道：「吵夠了，事情已經解決」。