各國文化大不同，說到男女交往時親密行為的喜好，莫說文化差異，可能人與人之間也是青菜蘿蔔各有所好。不過最近有跨國研究指出，不同情侶之間接吻也會有相同習慣，這很大可能是基於神經基礎和身體本能。

孟加拉達卡大學、英國巴斯大學及英國巴斯思巴大學，三家心理學家和神經科學家聯手，在孟加拉進行研究，請來 48 對夫婦實驗，研究他們平日在家時的親吻習慣。研究結果日前刊登於科學期刊 Scientific Reports。值得留意的是，是次研究在對兩性關係觀念較保守的孟加拉進行，當地鮮有人在公眾場所親熱，電影或電視劇中的接吻鏡頭亦一律受審查，因此他們的習慣並非耳濡目染，多從本能而來。

觀察所得，男性主動接吻的機率比女性高 15 倍，佔近 8 成，而且多達三分之二人接吻時偏愛頭部右傾；另外，不論接吻角度如何，被親吻的一方多順從主動方的方向。達卡大學心理學系的 Rezaul Karim 解釋：「人類頭部偏愛傾向右邊，乃至偏愛用右手右腳，都是人類早在娘胎時已有的習慣。」不過接吻時主動方偏頭的方向對另一半的影響，以及男女間主動求吻的比率研究，則可說是首次。

研究團隊結合觀察結果和之前的理論研究，從背後的神經基礎提出新假設。主動親吻的一方，慣用手會決定他們的偏頭方向，從而決定被親吻者的偏頭方向；若主動方頭部右傾，被動方也會跟隨右傾，避免雙方鼻子相撞。「這進一步反映潛藏的認知機制，接吻時動作多是自然而然，身體會根據本能選擇偏頭的方向。」研究又提出假設，指人類接吻時的動作也可能受左右腦分工影響。由於親吻由情感驅動，因此由左腦負責，過程中分泌的荷爾蒙（如睾酮）在左右腦間分佈不均，讓人接吻時偏愛頭部右傾。

有份參與研究的英國巴斯大學研究員 Michael Proulx ，形容是次研究排除了西方文化的影響：「它特別在於反映人們在保守文化中私下的行為，因而可以套用於所有人身上。」