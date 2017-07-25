陶傑：中國王孫的套現接貨同盟

中國大連萬達的老闆王健林宣佈「去地產化」，成交時以超過 400 億人民幣向「中國融創」的孫宏斌出售大陸的地產項目，擺脫英國金融時報所說的「中國官方斷貸」威脅，其中涉及政治內幕，當然耐人尋味。

然而由經濟層面，王孫兩大巨頭，一個交棒，一個接棒，合作天衣無縫，其中還有一些不符市場經濟常識的看點。

首富聲稱，此舉是減少萬達的負債。然而萬達商業披露的年度財報，其截至 2017 年第一季的資產負債率是 70.6%，而孫宏斌的融創，2016 年的資產負債率是 86.7%。孫老闆對媒體聲稱，融創用於支持王健林脫手的資產全部來自自有現金，至 2017 年年中，融創擁有現金超過 900 億，而萬達的公開賬目則顯示，今年年初，其持有的賬面現金約 900 億，為同年同期增加四成半。

融創的淨資產不足 400 億，這次交易金額超過了淨資產。以香港標準必須過股東大會這一關，但中國國情有異，做法當然也可以不同。

然而，關鍵的問題是中國現任政府宣稱要加大「大外宣」力度，將中國的「軟實力」推向西方。淘寶的馬雲、萬達的王健林，一個主掌中國電子網絡的實體，另一個控制中國「軟實力」的文化意識，應該是企圖改變西方、輸出「北京模式」而「雙龍出海」的兩條官方認可的大水喉。

尤其萬達聲稱要與美國的迪士尼比拚。迪士尼開業 60 年，全球僅 6 個迪士尼樂園，其中美國有 2 個。但萬達有炎黃子孫的底氣和志氣，「萬達文化旅遊城」，簡稱「萬達城」就是中國版的迪士尼，在大陸建設 16 個，已開業 6 個，並已正式簽約在巴黎和新德里各建一個。

巴黎的萬達城將來有中國的掃貨客和大媽帶同子女歡笑入場，市場承接力沒有大問題。但新德里的一座，印中邊境緊張有戰爭風險，隨時全受到印度 12 億愛國民眾的杯葛。

萬達的投資戰略大起大落，大出大進，大伸大縮，代表了中國十年來 GDP 全面增長、資金八方出擊的大底氣、大戲劇、大機遇。

但沒想到，岳飛直搗黃龍，宋高宗那邊卻開始連下十二道金牌。其中到底是甚麼名堂，全球拭目以待。