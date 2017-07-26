研究：Facebook 上有 4 種人 —— 你是哪一種？

Facebook 是甚麼？官方介紹說它是促進人際交往的「社交媒體」，但也有用戶視之為推廣個人創意的「宣傳平台」，又或當它是一條電視頻道，接收不同資訊。如此眾說紛紜的現象，呼應了最近一項由美國楊百翰傳理學院針對 Facebook 用戶而作的研究結果。研究顯示，儘管用戶使用 Facebook 的體驗各有不同，卻可分成四類人：關係建立者、櫥窗購物者、街頭公告者、自拍者。

研究人員找來 47 個 Facebook 用戶，並請他們就「Facebook 是壓力來源，使我感到抑鬱」及「Facebook 是請人幫助及取得所需的即時途徑」等 48 條陳述句評分，看看這些句子能否代表他們的意見，然後學者再訪問每個參與者，收集更多數據。研究結果將這些用戶歸納作以下四大類別，雖然這四大類別不一定與每個人的想法完全匹配，但你還是可以找出最切合你使用態度的一類：

1. 關係建立者

第一類人為「關係建立者」（relationship builders），他們視 Facebook 和寄信、講電話一樣，都是用來鞏固家庭和人際關係，Facebook 是他們線下生活的延伸。學者又解釋，這類人不會把 Facebook 想成一個「開放的虛擬社會」，反而更認同「Facebook 有助我向家人表達愛，並讓家人愛我」。對於他們來說，Facebook 為他們提供一個與家人朋友分享個人日常生活和資訊的平台，因此，他們亦較常上載相片影片，和在他人的分享的帖文中留言。

2. 櫥窗購物者

第二類人稱為「櫥窗購物者」（window shoppers），顧名思義，就是「只看不買」的用戶。他們感受到某種使用 Facebook 的「社交責任」，認為 Facebook 是現代生活逃不過的一部份。然而，他們甚少在網上透露個人生活，又或對他人的帖文分享讚好留言。這類人認同「要與他人保持聯繫就要用 Facebook」，但如果有選擇的話，他們表示：「我寧願在 Facebook 之外過自己的生活」。

3. 街頭公告者

第三類人是「街頭公告者」（town criers）。在古時，西方社會的「街頭公告者」會手執搖拎，在街頭替政府或法院向公眾宣佈決定或命令；而此處所指的「街頭公告者」視 Facebook 為演講台，無論親疏，樂此不彼地向認識的人分享新聞、邀請別人參加活動。這類人多是記者、社會運動參與者，對於他們來說現實生活與網絡世界不完全一樣，所以，他們也甚少在 Facebook 上透露個人資訊。如要與人交流，他們反而更愛打電話、傳短訊。

4. 自拍者

第四類人為「自拍者」（selfies），這類人是現今網絡世代的典型：他們會與「關係建立者」一樣在 Facebook 分享個人照片影片，但他們的目的不是為了傳遞愛，而是為了受人注目。他們同意，每當自己收到愈多讚好，就愈感受到同儕認同。另外，「自拍者」也在四類人中最不介意自己在網絡上的形象真假。現時針對「自拍者」的研究眾多，也有人指透過這類人可看出社交媒體的問題。

研究對象只涉 47 人，樣本甚少或會惹來質疑，但負責研究的學者表示，他們採用了「Q 方法學」（Q methodology），以多角度分析參與者的主觀感受，故此即使抽樣對象不多，也具相當代表性。另外一點要注意的是，是次研究僅涉 18 至 32 歲的美國人，外國人或較老長的人不在分析之列，有其局限。

無論你屬於哪一類人，都要明白 Facebook 只是人的工具之一，不要讓工具反客為主，騎劫人生。