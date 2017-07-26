鄭立：汽車傳奇 —— 大量生產汽車然後推落海的遊戲

我們的文化一早已經把你洗腦 ── 勤力就是真理，生產就是經濟。整個社會中毒極深後，最終形成代工思維，進而迷信薄利多銷。沉迷代工，無限制的加長工時，過度進修，百病叢生，萬劫不復。

就像日式麵包王可以用美食拯救世界，小當家可以靠毒品拯救清朝一樣，要救這社會出水深火熱之中，對我們來說自然是靠桌遊。這時候你就需要汽車傳奇（Automobile）這款桌遊了。只要學會這桌遊，你就可以引誘迷信生產的長輩去玩，給抱著這種想法的人一個迎頭痛擊。

汽車傳奇中，你每回合基本上主力做 3 件事：花錢建設工廠、花錢生產汽車，以及僱用 sales。在很偶然的情況下，你可以拆掉不要的工廠和研究科技，然後就開始賣車，把車賣完之後會換到錢，之後下一回合。就是那麼簡單？對，就是那麼簡單。

車子分為 3 個檔次，分別是高價車（保時捷之類）、中價車（日產車？？）與低價車（錢七？？），愈高級的車子產量愈少，成本愈高，反之亦然。

去到第一次賣車時，你就會驚覺，原來消費者是有限的。因為每個回合都隨機決定顧客的數量，每種車種不一樣。例如這回合的市場只能消化 20 輛低價車，那全場就只會賣出 20 輛，而所有生產出來的車子都要爭奪這個市場。

就像香港的樓市一樣，不會因為增加土地供應，或者推出更多單位而令買樓的人增加。香港的確很多人要住屋沒錯，但這些人沒錢怎樣買？結果有需求不等於有市場，有 13 億人想喝可樂，跟有 13 億人有錢買你的可樂是兩回事。遊戲就把這點完全反映出來。

不管你派 sales 推銷、賣廣告行銷，還是大減價傾銷，都不會增加市場，只會令你優先擠掉別人的商品。新的商品會比舊的優先，減價的商品會比正價的優先，有廣告的也比沒廣告的優先⋯⋯但是優先也不過是優先填完這 20 輛的市場。當所有顧客滿足了，你再減價再賣廣告都沒用，剩下的賣不出就是賣不出。

你可能會阿 Q 地認為，汽車生產出來總有價值，滯銷就將來再賣吧？錯了，這遊戲不准你留貨，一個回合賣不出的車就要推落海。不僅血本無歸，還會產生「黑點」，打擊公司士氣，累積的黑點每回合都會扣錢。過度生產在這遊戲中不但沒有「天道酬勤」，反而賠了夫人又折兵，短期蝕錢，長期腐爛公司。

可即使有這樣的設計，你還是會看到很多玩家，瘋狂生產多於市場需要的產品，特別是這遊戲有「零件廠」，可以降低每輛車的生產成本時，就自然會有人用「食得唔好嘥」、「買兩件抵過買一件」的師奶心態，去生產明顯多過市場需要的車。結果，看到大量汽車推落去填海，何其壯觀。

所以這遊戲的重心，是怎樣盡可能滿足市場消費地生產，而不是濫產，市場需要多少商品就生產多少，全部賣出，才為上乘。覺得生產力就是好事，胡亂生產，只會製造垃圾，虛耗資源與人力，危害自己財政，破壞地球環境。

別說你是開工廠生產汽車，就算你開一間餐廳，輸入食材，如果你貪平大量輸入，但賣不完的話，那些食材也只是空佔據冰箱甚至放到腐爛，變成有待處理的垃圾。你出一本書，覺得印 2,000 本每本便宜過印 1,000 本而濫印，你很快就有堆廢紙需要找地方擺放。你讀太多的書，然後無法對社會作出比別人更大的貢獻，也只是虛耗青春在一些根本沒有用途的學歷上。德育課本沒說的，汽車傳奇玩玩看就懂了。

所有過量的勤力與生產，如果無法有效消費，都是浪費。可惜很多人以為生產就一定是好事，而不知道無法被消費的生產本質上就是一種污染和破壞。還有很多人只能透過生產賺錢，停止他們的生產就無法謀生，而他們的生產又沒有那麼多需求，怎麼辦？結果，就是有些政府強行拿公款幫他們找數。所以，你明白為何政府這麼喜歡亂開一堆無用的局，例如「創 X 局」，搞基建和大白象工程吧？

以上圖片取自 boardgamegeek.com。