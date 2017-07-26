意義繁多的德國行人交通燈

撫心自問，大家天天走在路上，低頭望手機，舉頭看甚麼？相信絕大部份時間，你舉頭都只為望一望交通燈。

香港的行人交通燈，設計十年如一日，「紅公仔」和「綠公仔」的存在，只為教你何時停步何時走。但在德國多個城市，紅綠燈不僅用來指揮交通，從紀念城市歷史到爭取同性平權，不同故事和訊息，都可在紅綠交替的交通燈內找到。

德國魯爾區（Ruhr）曾以產煤聞名，區內礦場數以百計男士每天深入地底，開採煤礦維生。雖然這些已不復存，但區內城市杜伊斯堡（Duisburg ）想到利用交通燈來保留這段歷史。地方報 Der Westen 在上周發起網上投票爭取讀者支持，把交通燈公仔換成礦工模樣，藉此「喚起本地人對魯爾區文化及生活的重視」。

魯爾區聯會發言人 Jens Hapke 對此喜聞樂見，他形容「礦工是此區過去工業活動的象徵，亦是一群可靠務實及把握機會的人」。雖然，根據當地法例，行人交通燈不得改變設計，但現時民調顯示，86% 讀者支持「用礦工公仔」，事情或會出現轉機。不過類似的情況，更早是在首都柏林出現。

在九十年代中期，經過柏林圍牆倒塌以及兩德統一，很多前東德人都感嘆，即使仍住同一間屋，卻似移民他鄉，因為故國的事物正逐漸消失，包括東德的交通燈公仔 Ampelmännchen。當時，設計師 Markus Heckhausen 發現，東德的行人交通燈較亮較好，卻被西德慣用款式取代，遂發起運動，爭取保留這個「戴帽的矮胖子」。

Markus Heckhausen 形容：「這關乎一段歷史的保留。歷史依然存在，只是不再位於前線。現時它象徵新的、統一後的柏林。」此後，Ampelmännchen 從交通燈的圖案，變成兩德分裂的文化遺物。Markus Heckhausen 創辦的公司 The AMPELMANN，更將這個交通燈公仔印製成水杯、T 裇、躺椅甚至香薰蠟燭等產品，深受外國遊客歡迎。

趣味性的交通燈設計，在德國各地屢見不鮮。在中部城市艾爾福特（Erfurt），交通燈公仔擁有不同「造型」，包括麵包師傅、流浪漢、吃著雪糕及撐著傘的交通公仔；奧格斯堡（Augsburg ）一間木偶劇院門外，交通燈的紅公仔和綠公仔，換成了知名木偶角色 Kasperl；美茵茲（Mainz）以新的交通燈公仔設計，向 6 位當地知名的卡通人物致敬。

近年， 行人交通燈甚至成為政治及社會運動的平台。例如在 2015 年，慕尼黑為響應同志大遊行活動，將市中心部份行人交通燈的公仔，從普遍的男性圖案，換成女性、同性戀或跨性別身份的標誌。Markus Heckhausen 認為，這些改變都源自柏林的 Ampelmännchen。他直言：「在他之前，沒人在乎綠公仔是甚麼樣子。」

姑勿論這股風氣應歸功於誰，人們確實因此比從前更留意交通燈的圖案，甚至因這小小的變動歡喜雀躍。德新社萊茵蘭-普法茲邦編輯 Doreen Fiedler 是其中一人，他在美茵茲推出新款交通燈後，隨即於 Twitter 發帖讚嘆： 「它完全引人注目。每個早晨我都看到市民為之高興。讓我們設置更多這種交通燈吧。」若然在香港，你又想把紅公仔、綠公仔換做誰人呢？