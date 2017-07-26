7月26日
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護瞳行動：非洲想像 ── 一場眼疾的爆發

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肯雅一個眼科檢查營。

夏天，為大地帶來雨水，但水頭充足並不是必然。在地球另一邊廂的肯雅，西部多個地區持續乾旱，連續兩個雨季的平均雨量都在合理水平之下。農作物失收，全國 47 個縣中，接近一半需要人道救援。

Lokwalem 有兩名妻子和四個小孩。他們一家每三天才能吃到比較像樣的一餐，但也不過是水果和青菜。政府建議人民賣掉牲畜以換取糧食，但牲口的巿場價格太低，只有 2016 年的五分一，賣掉家財也幫不上大忙。Lokwalem 他們過去 7 個月都住在臨時房屋裡，對未來，他沒有什麼盼望。

水，是生命之源，也對眼睛健康甚為重要。沙眼在非洲乾旱地區甚為流行，到今時今日仍然是貧窮和弱勢社群的標記。沙塵滾滾雖為非洲抹上棕色的想像，但如此地理條件，衛生欠佳加上清潔食水欠奉，加速細菌傳播，增加沙眼在社區爆發的機會。沙眼細菌是透過人傳人，包括不洗手、共用臉巾，以及最傳統的非洲想像 ── 蒼蠅沾上沙眼患者的眼睛或鼻子分泌物再傳播，使沙眼快速爆發。

這兩條小木條，是肯雅人傳統用來夾眼睫毛的工具。他們以石頭磨尖木條，用來拔走不斷摩擦眼角膜的眼睫毛，減少痛楚。

沙眼可以重複感染，令內眼簾受損結疤，眼皮內翻，導致眼睫毛不斷摩擦角膜，引起痛楚，也有可能令角膜變得渾濁和傷痕累累，最嚴重的後果是致盲。

世界衛生組織提倡勤洗手洗臉和改善環境衛生，減少感染人數，以阻止細菌傳播，預防沙眼感染。針對肯雅的旱災，護瞳行動捐出約 6 萬港元，透過當地政府向人民派發小麥、油和麵粉，支援救災行動。

我們的創辦人 Fred 教授說過，「互相幫忙是人類本有的美德」。雖然護瞳行動是眼科組織，但對於人民面對著飢荒與食水短缺的困難，我們絕不能袖手旁觀。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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