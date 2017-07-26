江皓昕：「鄧寇克大行動」── 大罵路蘭，正式啟動

「鄧寇克大行動」，電影好看，影評更好看。

群雄雲集，各自耍出看家本領，齊齊化身電影教父，引經據典大你一百萬。從二幾年的黑白默片說到寇比力克，說路蘭的題目比較淺白，絕算不上是寇神接班人云云；從古今中外提及過鄧寇克的所有電影比較，說路蘭沒有一鏡到底長鏡頭，又沒有士兵跳舞，人家五分鐘頂你整部電影啦；從真正的二戰史料數據，分析當年沙灘上到底有幾架卡車幾架飛機，說路蘭拍得沙灘的屍體排列如斯整齊，不可能是戰爭場面，簡直失實，諸如此類。幸好，雖然路蘭會來香港、會到百老匯電影中心喝茶，卻不會讀中文，不然他一看香港某些網站必定心都離一離，心想，全世界最懂電影的人居然都住在香港，我為電影做了幾多年資料搜集，又聘請歷史顧問實地睇景又乜又物，還不知道當年沙灘上的屍體不應該是整齊排列的呢，今次真是被教訓得無地自容了。

難道你還不知道嗎，在歷史上的電影大師面前，大家都是零。自從寇比力克、史匹堡、列尼史葛拍過電影以後，其他電影就不配再出現在這個世界上了。以後有人要拍太空片嗎，先把「2001 太空漫遊」搬出來吧；有人要拍外星人片嗎，問過 ET 和「第三類接觸」沒有？還是你要拍未來科幻片嘛，難道你會覺得自己拍得比 Blade Runner 好看嗎？望咩啊望，講緊你啊路蘭，眼高手低啊你，唔夠史詩啊，學乜嘢人用配樂啫，係無信心嘅表現嚟架，返去好好反省吓啦。

所以說，從今以後，進電影院的先決條件不再是買戲飛，而是先要把古今中外，但凡談論過同樣歷史背景、故事、社會議題的電影全都看一遍，通通背誦下來。進電影院後工作才開始，因為你要一邊看戲，一邊皺眉苦思，拼命找尋眼前這部電影的不足之處。比如說這句對白嘛，就比不上二幾年這部黑白默片的那句對白了，又比如說男主角這一秒鐘的眼神嘛，嘖嘖嘖你看你看，也追不上另一部六十年代的電影那半秒鐘的情緒啦。我說你們荷里活的商業電影人啊，實在太荷里活了，被資本主義影響太深了，今時今日拍電影怎麼能夠如此不濟呢？你看我付錢看了一部電影嘛，怎麼會比不上我記憶中看過那幾百部電影的總和的呢？

你說我是因為大眾都盲捧路蘭，看不順這些主流意見，為了突顯自己而故意批評他？開什麼玩笑，我才是真正的路蘭迷呢。想當年我們從 Doodle Bug 開始就追隨路蘭了，那時候上帝還沒有創造世界。再說，我第一隻從亞馬遜訂回來的 The Following DVD 啊，那時候路蘭也還沒有出生，還沒有讀書寫字，是我發掘路蘭的你知不知道，我領先了整個城市。哪像現在，連西洋菜街的旺角妹都懂得說「凶心人」，說什麼路蘭真係好正，個劇情複雜到啲腦漿爆曬出嚟……唉路蘭，我真是看著你大，看著你壞，你放棄了自己啦知不知道。不過最後讓我兜一兜返，我剛才說的可能是 Art house 了一點，以商業導演來說，他其實都尚算出色啦。至少下一部有首映飛的話，記得預我。