7月26日
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愛滋病疫苗即將面世？

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新疫苗能否阻斷愛滋病傳染？

世人關注愛滋病（AIDS）已久，但據世界衛生組織估計，今日全球仍有 3,700 萬人感染 HIV 病毒，單在 2016 年便有 180 萬人染病，100 萬人死於愛滋誘發的疾病。幸而愛滋病的療法近年屢有突破，本世紀甚至有機會見證愛滋末日。日前一份發表於國際愛滋學會會議（International AIDS Society Conference）的研究報告表示，新型疫苗臨床實驗結果理想，將會決定是否年底於非洲進行大規模人體試驗。一旦見效，疫苗能大幅減少新染病的人數，阻斷傳染繼而令其絕跡。

研究由美國國立衛生研究院（NIH）及強生集團（Johnson & Johnson）聯合策劃，開發出新型疫苗 Ad26 mosaic，並通過所有臨床實驗驗證，預期將於南非推行囊括數以千計參與者的人體試驗。愛滋病之所以橫行 35 年而未有疫苗投產，原因在於病毒基因差異性相當大，甚至比流感病毒更多樣，而且頻繁變異，因此難以研發一種適用於所有愛滋病毒的疫苗。

針對此項技術困難，研究人員以電腦運算分析全球各地收集而來的 HIV 數據，整合出多組 HIV 病種，再利用「拼湊」（mosaic）技術，截取不同病毒的片段重新揉合，藉此製造能夠應付大部分 HIV 類型的新型疫苗，即 Ad26 mosaic。歷來僅有 4 種 HIV 疫苗概念曾於人體試驗，「mosaic」是第 5 種，而且是除卻另一疫苗 HVTN 702 外唯一仍能繼續人體臨床驗證的配方。

接種疫苗相當於「安全地」接種病毒，劑量不致導致患病，反能引起免疫效應。Ad26 mosaic 的做法則是截取 4 組 HIV 病種的蛋白質，亦即「免疫抗原」（immunogen），通過受基因改造的腺病毒（adenovirus）傳送至人體細胞，確保引起感染而非疾病，以此觸發人體免疫反應。初步實驗結果顯示，400 名自願接種疫苗者均呈現出對不同 HIV 病種的良好免疫能力。

由於 HIV 病種過多，基因變異頻率又高，Ad26 mosaic 並不能保證覆蓋到所有病種，不過強生集團主科學家 Paul Stoffels 指出，即使疫苗只有 50% 機會奏效，已足以大幅減少愛滋病的傳染率。一如學界提倡將「90-90-90」（只要 9 成病人自知帶病，9 成接受抗反轉錄病毒藥物治療，再有 9 成病例奏效，遏制愛滋病傳染的機率就有 72%）提升至「95-95-95」，則有 86% 機會阻斷愛滋病，屆時情況將如麻疹一樣，即使有兩成人未曾接種疫苗，亦會在缺乏傳染力下隨帶病人士而絕跡。全能疫苗或者難以企及，但各類療法輔以部份見效的疫苗，加上美國打消削減科研資助念頭的可能性，在不久的將來，愛滋病或者就能真正封印於歷史

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