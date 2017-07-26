7月26日
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陶傑：王健林帶錢翻牆

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圖片來源：路透社

中國大陸首富王健林積極走資，當初愛國的中國民間熱烈歡迎，以 26 億美元收購 AMC 院線、以 5 億投資英國遊艇公司「追日人」（Sunseeker），並通過 AMC，進一步收購英國奧迪恩院線（Odeon & UCI Cinemas）另耗 12 億，還收購了美國的一家獨立電影製作公司「傳奇娛樂」。

正當人民歡欣鼓舞，中國女生盯着王小鮮肉王思聰，全國慶祝王健林為輸出中國軟實力搭橋的院線「一帶一路」成功，並憧憬中國 3D 大片「長城 2」和「建黨偉業」等，很快就可以在英美主流影線以 7、8 千家影院上映的氣勢，佔據意識形態市場之際，惡耗傳來。不知何故「金融時報」報道，中國指示多家大型國企銀行不准再向王健林的「大連萬達」發放貸款。

窮不與富鬥，富自然不與官爭。但王健林也是中國的商界奇才，在中國的銀行收緊貸款之際，只有快速出售國內的資產，套現轉移國外。

萬達的海外項目，一時難以融資，因為國內「斷貸」。但王健林不但在國際拓展版圖，在大陸的人脈也非常暢達。斷貸壓力如何抵銷？王健林即與「融創中國」的大老闆孫宏斌和「富力地產」火速達成協議，宣佈三方財團「戰略合作」。融創以 400 多億元收購萬達在大陸的 13 個文化旅遊項目，富力則出資近 200 億接手他旗下的 77 間酒店。王健林解釋，此舉是為了降低萬達商業的負債，並進一步「實現輕資產化運營」。

王健林在大陸受到官方狙擊，有何內情不得而知，但驚心動魄的中國億萬富家走資一幕，正像海外某流亡富豪所聲稱的，看來「一切只是開始」。

雖然隱約有「不要讓王健林跑了」的呼聲，然而全球化的一大好處，就是一兩個電話，國內外銀行家和應，資金愈龐大，國界愈模糊。中國的人不可以翻牆，但中國的錢，愈龎大，翻牆愈容易。

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