滿桌紅色的 Solo Party Cups、圍著檯「 shotgunning」的青年、抱住 Jack Daniel’s 在夜街上搖搖晃晃的中年男人 ── 啊，這當然是美國。來到美國，當然要喝酒，不然呢？因為喝酒可以解憂、可以助興 ── 更可以推進著一個大國的誕生。

五月花號：啤酒與第一個北美殖民地誕生

16 世紀，一批分離派清教徒（pilgrims）為逃離英格蘭政府的宗教逼害而遷徙至荷蘭的萊頓（Leiden）。可是他們在該小鎮的生活依舊貧苦，鎮內很多英國移民同樣希望越過大西洋，尋找所嚮往的宗教自由和商機。其時國王詹姆士一世（King James I）特許維珍妮亞公司（Virginia Company），在北美建立殖民地。分離派教徒們透過人脈，從維珍妮亞公司那裡得到了北美定居權。他們原本買下了名為「Speedwell」的船隻準備前往翹首以盼的理想國，但船隻在途中因漏水嚴重而被迫回航，於是他們轉乘一早租下的改裝葡萄酒船「五月花號」（Mayflower），展開了以北維珍妮亞為定居目的地的航程。

教徒們航行至鱈魚角（Cape Cod），本想前往同屬維珍妮亞殖民地區的哈德遜河流域，卻因天氣惡劣及糧水不足的問題，而被迫著陸這個不毛之地。當時糧水匱乏，啤酒短缺尤為嚴重。尤其在船上，因為水常年被貯存在殘舊木桶中，會出現浮渣，亦含有各種細菌，不能飲用。相比之下，啤酒易於貯存，也可在不會傳播痢疾的情況下達到解渴效果，被視作有預防黑死病的效用，絕對是更佳的選擇。然而啤酒存貨不足，促使他們在遠離維珍妮亞的鱈魚角扎根。

教徒著陸後於該地建立起繼詹姆斯鎮（位於現今維珍妮亞州）後北美第二個殖民地 ── 普利茅斯殖民地（Plymouth Colony）。後來該批新移民簽署了「五月花號公約」，成為美國自治公約的首例。

沒有酒便沒有美國獨立戰爭？

大量啤酒和冧酒的供應，處處助燃美國獨立戰爭之火。著名的列克星敦和康科德戰役（Battles of Lexington and Concord）前夕，保羅．列維爾（Paul Revere）深夜趕至列克星敦，警告殖民地民兵英軍即將來襲。即使情況十萬火急，列維爾仍於途中到好友 Issac Hall 的酒館喝了幾杯。作為美國獨立戰爭的導火線之一，1733 年的「糖漿條例」因為增加糖漿的稅項令冧酒成本上升，激起民憤。當時反對英國統治的秘密組織「自由之子」（Sons of Liberty），選址小酒館 Green Dragon Tavern 的地窖，商討如何對抗英軍。雖不知有多少對策是酒後之語，但至少後來發起波士頓傾茶事件的主意是少不了酒精影響。

獨立戰爭的英雄之一 ── 伊頓．阿倫（Ethan Allen）更是一個酒鬼。在冧酒、雞尾酒和蘋果酒的催化下，阿倫在 1775 年 5 月 10 日的早晨闖進了提康德羅加堡（Fort Ticonderoga），進逼英軍軍官威廉．德拉普拉斯（William Delaplace）的住處。阿倫破門而入時，德拉普拉斯連褲子都還沒有穿好，只能投降。提康德羅加堡的火炮隨後被搬到多徹斯特高地（Dorchester Heights）對抗英軍，在波士頓之圍的戰役中起了重要作用。總而言之，佔領提康德羅加堡對英軍及叛逆民兵來說是重要的轉捩點，更是美國勝出獨立戰爭的關鍵之一。

風光不再：喝酒惡果終浮面

從前農夫習慣在工作農地放一樽酒，邊做邊飲，無傷大雅。但到工業時期，工人醉酒工作卻會為工廠帶來經濟損失，工作飲酒的習慣因而變得愈來愈不可接受，導致 1840 年代的禁酒運動（Temperance Movement）。及至 20 世紀，在世界大戰、女權運動興起和移民問題的影響下，美國更頒行了持續 13 年的「禁酒令」。流傳至今的種種共識，如不能醉酒駕駛、家庭暴力與嗜酒有關等，都源於殖民時代的教訓。

酒跟美國的歷史，就像兩條糾纏的線般解不開。華盛頓執政後的第一難題——威士忌起義（Whiskey Insurrection） ── 也和酒脫不了關係。他甚至說過自己只會派喝得微醺的士兵上戰場。而南北戰爭亦因為林肯任用經常喝得酩酊大醉的尤利西斯．格蘭特（Ulysses S. Grant）為聯邦軍的首領，局面才得以扭轉。在美國歷史上，所有至關重要的節骨眼上，似乎都有酒。所謂酒能「壯膽」，也許是有它的道理。