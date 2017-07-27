熱到傻：高溫如何讓你無理性消費

人在高溫之下，不只會「熱到躁」，更加會「熱到傻」。經濟學家 Katherine Milkman 是美國賓夕法尼亞大學禾頓商學院副教授，長期研究如何改善決策過程。她引述多個科學研究，指出酷熱天氣彷彿能蒸發理智，令人做出愚蠢的決定，直到溫度稍降，智商逐漸歸位，才想起自己做過的事，那時卻已追悔莫及。

「天熱人暴躁」這道金科玉律，早已得到科學驗證。多個美國城市進行的研究顯示，炎夏數月、特別是入黑以後，日常高溫與暴力罪案呈正比例關係； 達拉斯90 年代中期的數據反映，當晚間平均氣溫從約攝氏 24 度上升至 35 度，嚴重傷人事件約增一倍；另有實驗發現，在天熱時份，若綠燈亮起後，前車尚未開動，後面的司機會較快響咹。

不過 Milkman 指出，炎熱天氣除了影響我們的心情脾氣，還會影響我們的消費模式。她解釋，我們慣於將當下的經歷「投射」到未來，以為現況具有代表性，遂以此作出決定。於是，我們在酷熱時購物，也會幻想用這東西時，當日的天氣亦同樣熱。經濟學家把這種普遍傾向稱為「投射偏見」（projection bias）。

Michael Conlin、Ted O’Donoghue 及 Timothy J. Vogelsang 3 位經濟學家曾就此現象進行研究。他們從數千份目錄當中，分析手套及大衣等季節性服裝的訂單，結果發現在特別低溫的日子，顧客會訂購超出所需的冬季衣物，但當衣物送到而溫度恢復「正常」，他們就會退貨。事實上，落訂當天氣溫下降約攝氏 1 度，冬季衣物退貨率就會上升 4%。

縱使研究針對反常的寒冷天氣，但 Milkman 相信，在仲夏亦會出現上述研究同類的情況。她估計，在份外炎熱的日子，網購平台上的太陽帽、手攜電風扇、冰凍毛巾及噴霧水都會銷量急升，但當貨物送到時，氣溫若已回落至正常的夏季水平，退貨率恐怕也會比尋常要高。

然而，高溫對你荷包的影響，遠不止購物消費。Milkman 舉例，當天氣持續異常酷熱，人們較會相信氣候變化真實存在，於是較為願意向打擊全球暖化的組織大解慳囊，慷慨捐輸。數日過後，天氣轉涼清風送爽，可能你又會突然改變主意，覺得氣候變化不過危言聳聽，再抱怨當日熱昏了頭，白白奉獻那張百元大鈔。

既然在可見的未來，酷熱還是無法倖免，那傻事又能否少做？ Milkman 認為，先要做的是認識潛在問題，緊記高溫能影響判斷，有助你避過亂花錢的陷阱。她提醒，當你購物時，留意別因氣溫飆升，就訂購天氣最熱時才用得著的物品。若然你與同事、朋友或家人有所爭持，也不妨留待天氣涼些再考慮 ── 或至少等到所有人都吹過冷氣，方作決定也不遲。