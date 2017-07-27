【慎入】截肢是一種完整自己的方法？

過去幾年，有多宗健全人士要求截肢的案例 ── 一個男人要求切掉左腿膝蓋以下的部分，美國德州一個女生意圖變聾，加州的一個女人則將通渠液倒進眼窩裡，終圓變盲的夢想。

傷殘才是真完整：身體完整認同障礙症

這些案例都有一些共通點：對殘障的渴求大都是從兒時開始的，他們小時候會模仿殘障時的情景，變成大人的時候便選擇實行，終得解脫。科學家相信，該現象由腦中某部分的損毀所致，而且這種奇怪的欲望並非甚麼新鮮事。40 年前的醫學文獻就已經提及過，並將其命名為 Apotemnophilia。此現象於當時被界定為性偏離的一種（paraphilia），認為這些要求截肢的男人對殘肢抱有性幻想。此傾向與慕殘（Acrotomophilia）的分別是，前者指的是通過處於殘障者身份獲得性滿足，後者特指認為其他殘疾者更具性吸引力（sexually attractive）的心理狀態。

後來有研究指出，希望成殘疾的人，雖然大都覺得其他殘疾者能為自己帶來性刺激，亦認為殘疾的自己相對較吸引，但他們嚮往殘疾的動機多數都是追求「自我完整」或「滿足」的感覺，與性無關。這種心理狀態現今已被區分出來，並稱為「身體完整認同障礙症」（Body Integrity Identity Disorder），簡稱 BIID。

有此障礙症的人，常會因為自己真實和臆想中的身體有出入，承受莫大痛苦，嚴重影響日常生活，甚至會不斷嘗試自殘，以實現臆想中的身體狀態。近年一個對相關研究重新審視的文件指出，這種現象在男性之間比較普遍，而它們初次出現，是在推崇個人主義的西方世界。

研究者愈來愈趨向相信，身體完整認同障礙症有神經學上的解釋：最可能的成因是右半邊腦部頂葉皮層（parietal cortex）損傷。頂葉皮層融合了身體裡所有的感官訊息（sensory information），並給予我們身體在空間中的完整感（unified sense of body in space）。因此，這部分的損傷，能導致身體某些部分出現錯置感覺。

其他與身體相處的不安

相比之下，身體畸形恐懼症（Body Dysmorphic Disorder）和性別不安症（Gender Dysphoria）則比較廣為人知。前者指患者對自己身體上一個很微小甚至不存在的缺陷過度關注，造成極大的不安，影響日常生活。後者指患者感覺自己被困在一副與自己所認同之性別相悖的身體。雖然它們不盡相同，但都同樣對自己的身體感到焦慮。

我們可以嘗試用科學來剖析上述現象，可是我們能稱它們作「病」嗎？還是人的狀態之一？