一開口就透露你的性格

不同性格的人，說話的用字會有所不同？平時我們說「注意你的用字」，也許真的有其道理，因為說話隨時透露的你的真實性格。英國心理學家 Christian Jarrett 日前在 BBC Future 專欄，簡述了不同性格的人，在用語上會有何差異。

外向者比內向者健談不足為奇，不過原來他們的說話習慣也因性別而異。Jarrett 指，女性外向者，傾向在團體中聊天，而男性內向者花更多時間在內心和自己對談。除了說話方式，不同性格者，用字也見微知著。

現代心理學以「五大性格特質」評量人格，分別是：「經驗開放」（Openness to experience）、「盡責」（Conscientiousness）、「外向性」（Extraversion）、「親和」（Agreeableness）、「神經質／情緒不穩定性」（Neuroticism）。Jarrett 引述阿姆斯特丹自由大學的傳播科學學者 Camiel Beukeboom 曾進行的一項研究。研究邀請了 40 名志願者，讓他們觀察不同社交情景的照片，並描述照片的情景。結果顯示，外向者的語言傾向抽象，內向者則傾向具體描述，例如：

外向者會說：「這篇文章很棒。」

內向者會說：「這篇文章資料很豐富。」

其他研究則顯示，內向者比外向者使用較多冠詞（articles），來指定描述的對象和事件，同時使用更多可量化的詞語，例如指明數量。另外，他們又多用似是而非的字詞，例如「可能」、「或者」。

外向者會說：「我們吃點東西吧。」

內向者會說：「我們或許可以吃個三文治。」

Jarrett 解釋，這些差異其實相當合理。因大多數性格外向的人生活爭分奪秒，又比內向者更多喝酒、冒險等等，當他們張開嘴巴，就已經準備好為接下來的說話承擔風險，因此沒有需要像內向者一樣小心翼翼地使用保險的語言，或追求言辭宛轉和具體。

除了口語，外向者與內向者在書寫的用字也有差異。多倫多大學 Jacob Hirsh 與 Jordan Peterson 的研究中，他們請同學寫出過往的經驗與未來的目標。研究發現，評為較外向的受驗者，傾向使用與「關係」有關的用字，皆因外向者大多具備良好的社交能力。

用字習慣的差異不僅分內向和外向，其他性格特質也各有特色。性格特質屬開放型的，會傾向使用與感官有關的字詞；神經質的人傾向使用表現出焦慮情緒的字詞；盡責型的人則傾向提及成就及工作相關的詞語。例如：

神經質者會說：「我感到非常悲傷。」

經驗開放者會說：「你只是需要一個聽你傾訴的人罷。」

盡責者會說說：「我們可以解決它的。」

另有研究發現，外向型往往傾向提及積極的情緒和社交情境，而神經質性格得分較高的人則使用更多第一人稱單數代詞，如「我」（I 、Me）。因後者可以讓情緒動蕩的人更加自由地表達意思。

外向者會說：「我們很開心！」

神經質者會說：「我很開心。」

說起「我」，個別政治人物還會以自己的名字或第三人稱代替第一人稱「我」，英語稱之為「illeism」，遠的例子有美國總統杜林普和前民主黨初選參選人桑德斯，近的便有香港立法會議員鄺俊宇。分析認為，這是政治人物自信的表現。

一語一字見微知著，惟改變用字不代表改變了性格，政壇上或可一時三刻暪天過海，但人際關係日久也會見人心。想改善人際關係，要先了解自己性格優缺點，取長補短，方可見用。