潘度琳：如果幸福要收費

如果要你在幸福上加一個價，那會是多少？

那可能要先解答一個基本的問題：對你來說，幸福是甚麼？是在一個無端早起的清晨看見日出？是在春日的街道聽到孩子們清脆的笑聲？是跟伴侶倚在沙發上看肥皂劇的一個小時？Jonas Karlsson 的小說 The Invoice 可能會給你一點啟示。

Jonas Karlsson 是瑞典剛冒起的作家，雖然迄今只有兩本著作，但已令他在國際文壇上嶄露頭角。Jonas 的筆風幽默而帶有玩味，小說都是以真實背景配上超現實情節建構而成，而 The Invoice 比上一本 The Room 更見其筆鋒成熟。

故事講述主角（書中從沒有提到他的名字）有天收到不明來歷的帳單，向他追討 570 萬瑞典克朗。本以為是惡作劇，主角打算置之不理，豈料帳單一張接一張由國際組織 World Resources Distribution（WRD）寄出。原來 WRD 按照他出生至今的幸福程度向他徵收稅項，收到的稅款會用來補貼一些不幸的人，以求世界得到公平。WRD 把每個人的經歷數據化，然後計算其幸福經驗值，再按經驗值納稅，全因為在世上享樂並不是無價的。

主角納悶，不是有錢人才應繳如此重稅嘛？理應他們才是最幸福的人，對於一個銀行帳戶只有 4 萬，沒有女友，雙親已歿，在影碟租賃店打工的中年人，他哪算幸福？更遑論要為這種幸福付上 570 萬元的款項？

主角不憤，決定要向 WRD 問個明白，並對結果提出上訴。過程之中，他也被迫回顧自己的前半生 ── 父母早已不在旁，但想到他們生前無盡的支持，以及對這個不怎樣出色的兒子完全接納，令主角突然感到溫暖；主角亦向 WRD 告白了一段與印度女生的秘密情緣 ── 當時他們在大學的電影學會結識，英語雖然不靈光卻沒有成為種族之間的隔閡。女孩跟他先此聲明，這段情必不可以見光，因讀完書後她一定會回國，嫁給父親替她安排的人。主角同意了，但最後卻不由自主愛上這個女生。想起女生離開的一刻，他為無疾而終的感情再痛一次，卻又同時覺得快樂，因為這段情有如他平淡人生中的一次冒險。主角開始領悟到，幸福經驗跟物質和成就無關，能夠活在當下，感受愛和痛，從記憶的抽屜裏找到可以一而再再而三回味的好事，才是一個值得過的幸福人生。

Jonas 筆觸異常細膩，特別是在描述主角與印度女生的一段情時更見功力，雲淡風輕卻是感人至深。幸福不只是快樂，也應該有痛，當然如何面對痛苦和挫折，與個人世界觀和修為有極大關係。作為一個瑞典作者，不難理解 The Invoice 背後的批判 ── 世人的幸福感多是來自社會的既定模式：年青人考上有名大學，畢業後環遊世界，找到一份有前途的白領工作，儲點錢然後買 summer house 和小遊艇，夏天去泰國渡假，冬天去瑞士滑雪，那就算是堪稱完美的生活。但這樣無止境的追求不算幸福，人生的種種歷練，和家人伴侶深厚的感情才是幸福感的源頭。聽起來是老生常談，但擁有這些幸福感的人其實少之又少。世界愈行愈快，我們的感觸以及情緒愈來愈被忽視，在快得令人透不過氣的年代，我們還有力氣談幸福嗎?