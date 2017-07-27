ISIS 何時會出動核武？

「伊斯蘭國（ISIS）為何還未對美國發動核武襲擊？」過去 3 年，耶魯大學講師、中東問題專家 Graeme Wood 經常如此自問，因為他知道 ISIS 持有放射性物質，可以用於核武施襲。為何他會知道？因為他本人有份將致命儀器交予 ISIS。

中東反恐議題專著 The Way of the Strangers: Encounters with the Islamic State 一書作者 Graeme Wood 於「大西洋月刊」（The Atlantic）撰文憶述，2005 年供職於伊拉克摩蘇爾（Mosul）一間空運公司之時，曾經負責轉交一款 X 光儀器予摩蘇爾大學教學醫院。「如無意外，該款貴價醫學儀器應該安全送達。9 年後，醫院落入 ISIS 手中。」

據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報道，ISIS 把持醫院 3 年之間，並無取用當中最高危的放射性物質－－「鈷-60」（cobalt-60）。一般產自核反應爐，鈷-60 的極強輻射可用於醫學治療，例如灼走腫瘤，亦廣泛應用於工業用途，甚至能夠殺菌滅蟲，但一旦與人體接觸，將嚴重損害血液細胞，導致貧血、血癌等血液系統疾病，暴露 3 分鐘輻射劑量足以致命，置於環境則會造成污染，是所謂「髒彈」（dirty bomb）的主要成份。

報道訪問伊拉克衛生部官員表示，ISIS 之所以未有取用鈷-60，乃因「不夠聰明」，不知手持何物或不懂如何安全使用；Graeme Wood 卻認為此舉也許明智，並指 ISIS 如有能力製造髒彈，則有無數理由實行，又引述沙特恐怖分子法赫德（Nasir al-Fahd）曾倡導向不忠者（包括各伊斯蘭支派）發動核武襲擊，以此保存伊斯蘭教不致受異教徒支配。據悉兩年前法赫德已向 ISIS 宣誓效忠。

Graeme Wood 表示，一來 ISIS 未有能力以放射性物質製造武器，二來傳統武器成效甚彰，縱有使用新型武器（例如自殺式汽車炸彈和軍事無人機），ISIS 始終傾向採用簡單施襲模式。對比恐襲今昔，施襲模式已由過往以阿爾蓋達（Al Qaeda）為代表的複雜計劃，轉變為業餘的不對稱戰爭手段。ISIS 毋須採納成熟方案，單單訴諸刀襲、撞車、引爆炸彈、亂槍掃射，經已造成舉世恐慌，整體殺傷力亦不亞於極難執行的複雜襲擊。

再者，簡單武器諸如刀具、汽車難以監管，隨時隨地即可施襲；核武及放射性物質則較易被操控，連美國核武系統亦不無安全隱憂，隨時可遭入侵。假如 ISIS 自行研發輻射武器，或會招致各國強烈反彈，反而不利自身。「ISIS 會否出動核武或髒彈將城市化為焦土？會，做得到的話。然而目前來看，不作嘗試亦非毫無理性之舉。」