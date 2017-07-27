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李衍蒨：腐屍（嘗試）出土記

李衍蒨：腐屍（嘗試）出土記

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早上 4 時 45 分，宿舍一行 17 人準備出發前往墳場，希望趕得及於晨光第一線開始工作。由於塞浦路斯太陽異常猛烈，中午經常達到 40 度，當地政府的酷熱警告以健康為由，禁止人於警告生效時於戶外工作。因此為爭取時間，只好不斷把工作時間提早。今天，我監工的墳場中，其中一個墳墓的家屬一早便向我們提出了緊急申請。

塞浦路斯的土葬法有兩種做法。一，直接購買一個屬於家族的墳。據說這是一貫的傳統，但因為後來有了別的做法，加上經濟問題，令部分塞浦路斯人未能負擔高昂的費用，接下來的做法也通用起來 ── 租。顧問說，現在的墳墓一般都帶 5 年租約，約滿後，除非家屬買下原本租用的墳墓，不然就會把先人的骨骸掘起。顧問表示，這是很多家屬最後選擇的做法。買下墳墓幾年後，家屬可能會把先人的骨骸掘出來，騰出空間給其他家庭成員下葬。而掘起來的先人，則會由我們「專業掘墳員」來清洗及處理，把先人的 206 塊骨頭放到一個長度差不多相等於兩個鞋盒的鐵盒裡，交還給家人。

掘墳不一定只會找到象牙色的骨頭，屍體的狀況也是按照氣候跟土壤各種因素而定。也就是說，有機會遺體掘出時仍帶有強烈的屍臭味，而且還在腐化過程中。我們今天的緊急申請正是屬於這一類。這個墳於 2009 年下葬，家屬於 2014 年向教會及墳場申請把先人起出，讓他們可以帶先人回家。我們的項目顧問憶述，當時她親自處理這個申請。誰料，一挖掘，發現屍體並沒有完全腐化（而且像剛下葬一樣）。基於健康安全，她只好立刻把這個墳填好，通知家屬暫時不能提取先人骸骨，並答應兩年後再觀察。

去年，即 2016 年，按照承諾，我們又回去這個墳，打算再次把先人起出來。可惜，這次平躺的屍體底部仍在腐化，其餘已經半木乃伊化。我們把包裹屍體的唯一屍袋脫掉，把屍體反轉，同時用大量泥土堆住屍體，以吸收腐化產生的汁液。希望經過我們「騷擾」過後，可以加速屍體的腐化速度。

以塞浦路斯當地氣候來說，一般下葬後約 4 年到 5 年屍體就會完全腐化成骨頭。但由於這位申請者的先人是以屍袋下葬，我們懷疑是直接從醫院接出來後立刻就下葬了（後來亦跟家屬確認了這個說詞），死者生前接受的電療及藥療，都可能減慢屍體腐化速度，因而產生這樣的案例。

而 2017 年的這次，按照家屬的緊急要求，我帶領並監督我的小組進行挖掘工程，跟家屬一樣，希望可以把他取出，盡快送回家。可是，經過小隊的努力，發現屍體依然在腐化中，看來家屬只好再多等 1 年了。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
李衍蒨 骸骨傳記

一名香港土生土長的骨頭說故人，馬不停蹄地飛到世界各地尋找及代言骨頭的故事，讓他們成為事情最後及誠實的無聲證人。

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