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圖片來源：路透社

男兒有淚不輕彈？此話放在競技場上，可能就不太適用。早前溫布頓網球男單決賽，施歷與費達拿對戰，連輸三盤落敗。惟賽事進行期間，他曾在場邊低頭落淚，引來全球觀眾關注，甚至招來英國名嘴 Piers Morgan 批評：「別因輸波就哭得像嬰兒。這實在可悲。」但放眼國際體壇，淚水非但從不罕見，某程度上更是難以避免。

美國中長跑好手 Mary Decker Slaney 出戰 1984 年洛杉磯奧運時，被視為 3,000 米跑的金牌大熱，但在賽事進行期間，她踩到英國選手 Zola Budd 的腳，因而絆倒在地，無法完成比賽。當時她在賽道崩潰痛哭，需由男友扶離現場。「我畢生追求的事，在剎那間灰飛煙滅。」事隔三十多年後，她向美聯社如此坦言：「我不為哭泣而恥。」

前美國職棒大聯盟捕手 Mackey Sasser 亦是過來人，他在九十年代為 New York Mets 效力時，患上罕見的精神病症，令他無法將球丟回給投手，每次出手之前，手臂總要轉好幾圈，因而遭球迷嘲笑。Sasser 坦承，那時候常在面罩後哭泣，所以當他目睹施歷在人前落淚，他未有訝異，反而自覺幸運：「因為我哭的時候，尚有東西遮掩我的臉。」

事實上，考慮到運動員多麼渴望成功，對獲勝曾作出多大的承諾，就可以想像到落敗的破壞性有多強烈。輸了比賽卻沒掉眼淚才不可思議。運動心理學家 Patrick Cohn 經常與年輕及全職運動員合作，他形容：「情緒開始控制運動員，而非運動員控制自己的情緒。」

Mary Decker Slaney 無法作賽後，當場崩潰痛哭。圖片來源：Around The Rings

一些協助運動員面對壓力的專家認為，施歷的情緒崩潰似乎是「災難化思維」（Catastrophizing）的例子 —— 以失控的方式來發洩情緒。無可否認，施歷確是受傷，但只要他能打下去，就可說服自己還有機會。曾為職業網球手作輔導的運動心理學家 John Murray 認為：「把障礙減至最小，以較為平靜及樂觀的方式解決，比放由情緒失控來得好。」

但專家們亦指出，隨著職業賽事的獎金愈加豐厚，運動員愈難掌控情緒起伏，即使他們明知這是勝負的關鍵。John Murray 解釋：「牽涉的金額增多，壓力亦會增加。」羅兵咸永道會計師事務所（PwC）估計在 2020 年前，光是北美地區的職業及業餘體育市場，將從 2010 年的 520 億美元，增加 46% 至 757 億美元。心理輔導的需求亦隨之飆升。很多精英運動員及大部分職業隊伍均有聘請運動心理學家。

對頂級選手而言，周遭的期望亦帶來沉重的負擔。譬如這次施歷落敗以後，他表示自己輸掉比賽，令到數個月來助他備戰的家人、教練及訓練員失望。這種因辜負期待而產生的愧疚，在運動場上時常見到。Patrick Cohn 指出：「與我們合作的運動員，八成人都有社會認可（social-approval）的顧慮。他們的巨大壓力源自詮釋他人如何看待自己的表現。」

當然，最能理解運動員的，始終還是運動員。Mackey Sasser 在家中看著溫布頓直播，目擊施歷落淚一刻，他亦想起當年在球場上的掙扎，格外感同身受。他直言：「很多人都認為他（施歷）是個懦夫，但他不是。」說到底，運動員也好，觀眾也好，大家都是有血有汗也有淚的人。

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