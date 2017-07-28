鷹型人格 vs. 鴿型人格：野心勃勃才能致財？

在一場對峙中，你只有兩種選擇：退讓或企硬。對某些人來說，紛爭就如瘟疫一般，想盡辦法也要逃離；另外有些人則奮不顧身也要據理力爭。背後究竟由甚麼驅使？

天生的「鷹型人格」和「鴿型人格」？

以性格特徵來說，心理學家 Michelle Golland 將「鷹型人格」定義為那些有高邏輯智力（logical intelligence），大膽，而且積極溝通（active communicators）的人，但他們同時也可以很生硬、咄咄逼人、固執，甚至缺乏同情心。而擁有「鴿型人格」的人，一般情緒智商都較高、有耐性、慷慨、不願冒風險但很可靠。不過，他們都較內向、容易受騙、依賴他人，而且易於捉摸。

一項研究指出，睪酮控制著一個人的競爭欲和主導欲（social dominance），水平不一會導致衝突中不同的選擇。測試中，兩位參與者在一項遊戲中要作出經濟決定，其所賺取的金錢則視乎他們所使用的策略和選擇。結果顯示，當使用「鷹型策略」（hawk strategy）的人對上了使用「鴿型策略」（dove strategy）的人，前者就會得益較多。但若兩者都採取「鷹型策略」，所有人都會陷入損失慘重的情況。

研究者發現，使用「鷹型策略」的人體內有較高的睪酮（一種在男性身體較多的荷爾蒙）水平，及較少俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇。男女體內都有睪酮，分別產於腎上腺和卵巢，負責維持性慾、保持骨骼健康，甚至能增加人體的「忍痛力」。普遍來說，男性體內的睪酮含量較女性高，因此「鷹型人格」可能在男性間較為常見。

誰才能獲利最多？

心理學家分析，「鷹型」人會因為他們敢於面對衝突、較少憂慮而得到好處，例如他們會敢於提出加薪的要求，也能較有邏輯地說服上司。當「鷹型」人有了決心，他們能比「鴿型」人更強硬地推展自己的需要，並實現所想。但同時，「鴿型」人的優勢也很多，他們在複雜的情況中可以擔當談判專家，其穩定、耐性及保守型的取態有助緩和形勢。說白了，人生贏家必須是兩者的混合體，有時不一定是「小心想，大膽做」，「大膽想，小心做」也可能帶來驚喜。