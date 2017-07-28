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禁跨性別人士從軍　慳得幾多？

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美軍隊伍中，有幾多個是跨性別人士？　圖片來源：路透社

杜林普去年競選時多次以「LGBT 社群的朋友」自居，不過上任不久，繼扳倒跨性別學生自選洗手間指引後，近日再宣稱要禁止跨性別人士從軍。原因無他，原來是擔憂「軍方難以負擔他們衍生的龐大醫療開支」，驟看似乎情有可原。但話說回來，美國究竟有幾多跨性別軍人？又用到幾多錢？

有指杜林普因醜聞纏身，地位岌岌可危，唯有向性小眾開刀，重新禁止跨性別人士從軍以爭取保守派支持。不過，用「醫療開支過大」為理由實在站不住腳。去年奧巴馬治下，前美國國防部部長卡特解除跨性別人士從軍禁令，並委託美國智庫蘭德公司（RAND Corp.），估算容許跨性別服役造成的經濟開支。結果分析報告指，軍中跨性別人士約有 1,300 至 6,600 人，相關醫療護理費用約為 840 萬美元，只佔美軍醫療費用總體約 0.1%。若以杜林普今年的國防預算計，更只佔總體 0.0014%。

目前為止，外界始終未能掌握跨性別美軍人數的具體數字，國防部也對此三緘其口。不過關於跨性別人士服役情況，除了可從蘭德的報告中窺得一二，近期也有另一分析報告可供參考。

2014 年加州大學洛杉磯分校法學院的威廉斯研究所（Williams Institute）利用 2011 年本地跨性別人士的調查數據估算跨性別人士在美軍中的佔比。當時的數據顯示，6,546 名受訪跨性別人士中有 2 成表示曾服兵役，結合全國總人口、美軍成員人數及服役男女比例計算，有 8,800 名跨性別人士為現役軍人，另有 6,700 名為國民警衛隊或預備役軍人，人數佔全體 0.7%。

這個研究得出的估計數字比蘭德要高，意味建基於其之上的醫療開銷，可能不止蘭德所估計的 840 萬美元。不過即使假設威廉斯的研究較貼近真實數字，最終衍生的費用，比之軍方醫療總開銷，也不過九牛一毛。

退伍軍人健康管理局自去年起，透過軍隊醫療保健計劃 Tricare 為跨性別人士提供醫療費用援助，不過援助只覆蓋手術前後的護理費用，而不包括性別重置手術本身。而且據估計，真正尋求性別重置的跨性別軍人，數量少之又少，只有 1.6%，即使禁絕跨性別人士入伍，從中節省的開銷實在微不足道。

撇開軍方不說，現時美國有不少醫療保險公司的保障範圍都覆蓋至性別重置方面。例如聯邦醫療保險 （Medicare）在華盛頓及其他 12 個州份的健康計劃，都涵蓋有關性別重置的護理開支；同時，愈來愈多私人公司員工，都開始享有包含性別重置護理在內的醫療福利。去年有健康經濟學家分析指，若將醫療保險範圍延伸至性別重置，包括激素替代療法及手術，每月只需上調保費若 1.6 美分，就能顯著減低各種社會危機如 HIV 病毒、抑鬱症、自殺、濫藥等，社會受益可抵成本。

雖然杜林普「禁令」已在 Twitter 公告天下，但實際執行上，還是得行政命令通過審核出台才能落實。現時美國國防部可說是國內跨性別人士的最大僱主，獨佔鰲頭，一旦杜林普重啟禁令，可以預計將有大批軍人失業。過去不少數據顯示，跨性別人士因就業歧視而失業或長期貧窮，性小眾權益若開倒車，除了令他們處境雪上加霜，亦可以預想將引發的連串社會問題。想慳錢，別得不償失才好。

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