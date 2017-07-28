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一帶一路，讓伊朗在中國的心中

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位於伊朗首都的德黑蘭車站。

對千禧年代發跡的年輕人來說，伊朗已是聯繫東西方的貿易樞紐。在「一帶一路」的計劃下，伊朗作為貿易樞紐的角色註定在未來無限膨脹。中國承諾在歐洲、亞洲、非洲等 60 多個地方注資超過 1 萬億，建設鐵路、港口、能源設備及大橋。而這些斥資浩大的工程，伊朗正正處於中心，具有極大的策略價值

伊朗：在世界的中心，更是在中國的野心中

在伊朗東部，不少中國勞工在建設一條鐵路，包括統一化計量尺寸、改良軌道路基、重建大橋等項目，旨在令土庫曼斯坦和阿富汗得以跟德黑蘭接駁。在伊朗西部亦同樣，不少來自中國的鐵路工人正進行工程，意圖將首都與土耳其、歐洲連接。

伊朗在核危機時期受西方國家孤立，因而依賴北京支持。現在，伊朗已成中國的關鍵合作夥伴，是餵養中國野心的一大糧倉。連接西方市場的路不只伊朗這一條，但其他途徑需時更長，而且都有對手之一的俄羅斯參與。因此，在眾多推動中國發展的引擎中，伊朗成為不二之選。

中國：伊朗的助跑道、還是伊朗的陰霾？

這場投資並非一廂情願的「單戀」，伊朗對與中國合作亦展現出濃烈興趣。中國已經是伊朗最大的貿易夥伴，而且是伊朗石油的重要市場，因此有不少聲音表示，對中國在伊朗的龐大投資感到憂慮，恐怕會造成後者過度依賴前者的局面。在美國制裁下，中國也極可能是伊朗獲得資金的唯一管道。在種種警號下，伊朗仍然對合作表示熱切，似乎已準備好投身這場賭注。阿拉梅赫．塔拜塔貝大學（Allameh Tabataba’i University）的經濟學教授 Mehdi Taghavi 指，中國將控制伊朗，但伊朗政府並不認為依賴中國政府有任何的不利之處，並表示兩國將攜手向前。

中國不只為伊朗帶來了鐵路。近年，低利息貸款和稅收減免，誘使很多中國商家在伊朗設廠。動機、商機為何？一位中國林姓商人，在德黑蘭一口氣設立了 8 間工廠。他指，沿著貿易路線開設工廠，一旦連接德黑蘭和馬什哈德的鐵路竣工，及至其他附帶的網路完成後，他的貨物便能以比今日低很多的價錢出口至北歐、波蘭和俄羅斯。他預期，收入至少會提升 50%。

眉開眼笑的不只是商人，還有當地工人。一個守衛說，「他們每個月都接時發工資，不解僱只聘請。如果他們一直來，我們的經濟會起飛的。」

在 2016 年一項測試中，從上海駛出的列車在 12 天後便抵達德黑蘭，比海路的 30 天要快。整個工程覆蓋了建設、城市規劃、文化交流、商貿協定、投資和旅遊等範疇。同一時間，前特首指「一帶一路」可帶動香港經濟，但以伊朗為例，需要幫助的主要都是資金投入巨大的基建項目，到底香港企業有多能受惠，著實成疑。短期來說，中國的投資確實能夠裨益於伊朗經濟發展，但長遠來說，龐大的紅色資本流入，極可能引致將來市場壟斷、文化入侵等問題。中國這股力量，要拉攏容易，要擺脫很難。伊朗此時樂觀地向中國投懷送抱，若不能從中積存自己的實力，日後就只能自求多福。

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