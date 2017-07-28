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Moyashi：橫須賀軍艦散步

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紀念艦三笠號。 圖片來源：@記念艦 三笠/Facebook

位於東京南的橫須賀，距離都心大概一個多小時車程，是日本明治工業現代化的重鎮，也是現今日本自衛隊及美國的軍艦停泊之地。一個下午的時間足夠遊覽沿岸主要歷史景點，由明治鋼鐵冶煉工業、軍船艦建設，到現代美國海軍及海上自衛隊的軍艦，應該怎樣也會比某隻噴煤煙的船精彩。

步出橫須賀站轉左，就是 Verny Park 及紀念館（ヴェルニー公園‧記念館）。紀念館外觀模仿法國西北的建築風格，內裡展出了舊橫須賀製鐵所的用品，及介紹韋爾尼的生平。幕末時代法國受日本所託，派遣工程師 Léonce Verny 來日指揮製鐵所及造船廠的建設及運作，至 1976 年歸國的 11 年間，見證了江戶幕府與國軍政府的交替。紀念館中展出了兩個當年使用的蒸汽鍛造槌，它們在 2013 年已經被列入日本「重要文化財」名單。

當年使用過的蒸汽鍛造槌。

車站往西一直走就到三笠公園，園內主打景點是紀念艦三笠。三笠艦在 1902 年於英國建成，曾參加日俄戰爭。以紀念亞洲國家在對歐洲海戰中的初勝為由，在 1926 年退役後，以紀念艦的形式保存下來，號稱世界三大紀念艦之一。

橫須賀美國海軍基地附近有旅遊社提供軍港遊覽船服務，從美軍基地南端出發，繞過海上自衛隊基地，遊一圈再回來，沿途有工作人員解說基地佈置以及船艦歷史。

當日解說員指著其中一隻艦，告訴我們這是海上自衛隊最後的木製船艦，下個月就要解體，下次來就看不見她啦。另外，解說員指出，國際慣例將所有船艦都以女性代稱，所以把「海賊王」中主角一行人的船「梅利號」當成男性是錯誤的。據稱當時曾打電話去編輯部抱怨，後來真的有改過來，有沒有人去驗證一下？

橫須賀一帶「海軍咖哩」的名字到處可見，由餐廳堂食到包裝罐裝外帶都有。由於日本海上自衛隊為了保持隊員「星期」的時間感覺，逢星期五的菜單都必定是咖哩。久而久之，「海軍咖哩」就成為橫須賀的名物。不過老實說，味道與一般速食咖哩沒有甚麼分別，雖然不難吃，但也沒有好吃得要爆衣。歸根究底這本來就是軍隊糧食，有營養之餘圖個飽肚就好，衝著海軍的噱頭當手信還可，味道就別太期待。

筆者遊覽當日氣溫高達 34 度，烈日當空，萬里無雲，翌日變成半個黑人。如有興趣一遊者，請做好防曬措施。

紀念艦三笠號另一側。
※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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