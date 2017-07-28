7月28日
陶傑：劉曉波至死不悟
蒙古不再流行蒙古包，遊牧民族將成歷史？
禁跨性別人士從軍　慳得幾多？
一帶一路，讓伊朗在中國的心中
鷹型人格 vs. 鴿型人格：野心勃勃才能致財？
哭泣聲有其意義
其他人的職業
紅眼：「Code Blue」再起 ── 神手救人，神劇救台
唐明：從 19 世紀穿越回來的大英救星？
Moyashi：橫須賀軍艦散步

紅眼：「Code Blue」再起 ── 神手救人，神劇救台

A+A-
日劇「Code Blue：Doctor Heli 緊急救命」第三季劇照

「藍澤醫生嗎？」

「白石？」

「這邊有個頭部受重傷的少年，七至八歲，現在被夾在牆壁中不能移動，把他救出來還需要半小時⋯⋯」

「可以，我知道了。（握緊拳頭）我馬上過去現場。」

有無咁型呀？

無跑不成日劇，距離山下智久上一次在直升機停機坪拔足奔向 Doctor Heli 的英姿，已經足足七年了。

日劇「Code Blue：Doctor Heli 緊急救命」第三季劇照

醫療劇，素來是日劇界傳統中的傳統戲碼，而且以專業醫護人員為題材，容易老氣橫秋。要拍得年輕和具備新意殊不容易。在 2008 年，富士電視台決定開拍「Code Blue：Doctor Heli 緊急救命」，破格以偶像派男神山下智久擔綱主角藍澤耕作，結果收視相當成功，亦成為醫療劇的經典作品。除了有賴山下智久人氣旺盛，另一原因是直升機救護員屬於當時的新興醫護職業，找廿歲出頭的山下智久來演實習醫生，選角上並不突兀。而劇中那句「Doctor Heli Engine Start」，也因此成為日劇的其中一句經典台詞。不過，到 2010 年拍了第二季後，此系列就沒再繼續下去了，可能太難集齊山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛未等演員班底拍劇，或是山下智久的人氣漸漸減弱了。又或者，是緊接在 2011 年，日本發生史上傷亡人數最多的 311 地震，為免觸動國民的慘痛回憶，以緊急救援為任務的「Code Blue」擱置下來了。現實中，日本的直升機救護服務，在 311 地震的事後震災中，發揮出非常重要的作用。

轉眼間來到 2017 年，「Doctor Heli Engine Start」，男神歸位，神劇重開。「Code Blue」第三季的開拍原因相當明顯，目前最需要神之手急救的重傷者，就是此劇的娘家富士電視台。近年，富士電視台的傳統皇牌日劇時段「月九」（周一晚九時至十時）質素急走下坡。過去兩季的「也許很突然，明天我要結婚了」和「貴族偵探」，收視只有單位數字，後者製作費更加高達 1 億円。成為收視毒藥之餘，連台長龜山千廣亦因此備受千丈所指，辭職下台。肩負重任的「Code Blue」第三季，救人同時亦急救台，倒沒有讓人失望；首播收視率達 16.3%，是繼 2014 年另一鎮台之寶——木村拓哉的「Hero」第二季之後最漂亮的首播成績，可謂吐氣揚眉，一洗「月九」的霉氣。不過，積弱成疾的「月九」早就傳出將被撤檔，能否起死回生，還是要看「Code Blue」第三季的後續表現。

日劇「Code Blue：Doctor Heli 緊急救命」第三季劇照

除了收視報捷，新劇開播好評不絕，畢竟「Code Blue」第三季齊集了山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛未等「上世代」主役演員，如今已甚少見到那麼經典而亮麗的陣容了。當然，新一季還加入了成田凌、新木優子和馬場富美香等正在上位的新面孔（為第四季換班底做好準備）。山下智久近年代表作欠奉，不管好聽不好聽，食老本還是不忘本，此劇再拍一季，對富士電視台和他本人亦大有幫助。2013 年後大為減產的山下智久，回數 2005 到 2010 年才是他最紅的年代，「Code Blue」是當年他的得令之作。其實「Code Blue」第一季和第二季之間，他還跟北川景子主演了富士電視台另一部高收視神劇「零秒出手」，醫生轉身射個三分波，又得。「零秒出手」播完之後，只跳了短短一季就再度換上醫生制服，同台同時段擔綱主演「Code Blue」第二季，這樣的例子不但罕見，也盡顯山下智久那年一時無兩的人氣地位。

第三季的演員陣容仍是原班人馬，跟過去兩季最大的不同卻是換了編劇。原編劇林宏司一向擅長寫醫生、律師等專門職業，尤其是醫療劇，例如「救急病棟 24 小時」、「醫龍」以及「Code Blue」首兩季都由他操刀。接手「Code Blue」第三季的編劇安達奈緒子，聞說擅寫愛情劇，但過去的作品我沒看過太多，最出名那部應該是前幾年石原里美和松本潤主演的「失戀朱古力職人」。編劇換人，第三季的風格和情節走向也有了一些細微改變。過去「Code Blue」的愛情線處理得相當隱晦，新一季開播，對白之間就明顯增加了不少愛情元素⋯⋯那麼，到底藍澤和新垣結衣飾演的白石會不會有進展呢？戶田惠梨香飾演的緋山情歸何處呢？新的實習女醫生會介入嗎？要說一聲抱歉，其實上述內容我真的不太有興趣。「Code Blue」始終是一部醫療劇，目前所見，唯一的隱憂是，新編劇始終不擅寫職業劇種，避重就輕是可以預見的，第三季對緊急救援的描寫似乎略為淡化了，而情節重心也很可能會轉到培育實習醫生之上。難得首播開紅盤，求神拜佛不要讓神劇從此毀掉，變成掛羊頭賣狗肉的愛情劇就好了。

日劇「Code Blue：Doctor Heli 緊急救命」第三季劇照

題外話，其實男女主角在同一病棟下共事七年都未走在一起，實在太過不合理了。你看，比嘉愛未飾演的冴島，都已經被淺利陽介飾演的藤川（終於）追到手私有化了，兩人同居之餘還有了孩子。（比嘉愛未一點都不比新垣結衣和戶田惠梨香遜色呀，淺利陽介你真是人生的勝利組！）七年時間，劇中角色的感情關係轉變不大，但現實中就精彩得多了。

近期最轟動莫過於山下智久和石原里美的同居傳聞，還有路邊社消息指兩人年底就會結婚。喜歡山 P 的女士們，敗在戰績強過 Taylor Swift 的石原里美手上，服了吧？迷戀石原里美的男士們，人家的擇偶門檻比你們的身高還要高呀，有意見嗎？至於比嘉愛未，前幾年與福士誠治合作「真田十勇士」時開始交往，本來被譽為金童玉女，但去年就因為工作太忙，難以維繫感情而分手。不過，情傷之重，則很難有女星超越聞者心酸的戶田惠梨香了。先後跟松山研一、村上信五、勝地涼、加瀨亮和綾野剛等圈中男星交往的戶田惠梨香，可謂屢戰屢敗。有指她和暗裡有家暴傾向的綾野剛交往期間傷得最深，導致過去幾年身形暴瘦、面容憔悴。如今雖然恢復神采了，但回看「Code Blue」最初兩季和現在的第三季，容顏上的歲月痕跡，比其他演員更要明顯。比起劇中的感情線，觀眾可能更擔心她在現實中的坎坷情史。

對了，是不是數漏了一個人？如一眾粉絲所願，「萌王」新垣結衣還是萬年緋聞絕緣體。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 日劇情史

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

相關新聞

紅眼：沒有 Bilibili 的日子

紅眼：園子溫末日狂想曲「東京吸血鬼飯店」（下）

紅眼：園子溫末日狂想曲「東京吸血鬼飯店」（上）

紅眼：打廣告都要講時機

紅眼：市原隼人，優雅地老去的男人

紅眼：地球人已經阻止不了菅田將暉

紅眼：「貴族偵探」——沉迷月九，倒錢落海

紅眼：「反轉」——四缺一的揭尾故

本月熱門

南韓書店業起死回生記

Moyashi：九龍城寨進行曲（一）——日本創造了城寨兩次

記者的真諦：設法患上精神病的娜麗．布萊

20 種方法對抗暴政


昨日要聞
  1. 除了天份，更重要的是……
  2. 沒有酒就沒有美國？
  3. ISIS 何時會出動核武？
  4. 監控大國：人工智能如虎添翼
  5. 熱到傻：高溫如何讓你無理性消費
  6. 【慎入】截肢是一種完整自己的方法？
  7. 一開口就透露你的性格
  8. 潘度琳：如果幸福要收費
  9. 包大人：如何推動網上病毒式營銷 ?
  10. 李衍蒨：腐屍（嘗試）出土記
星級話題
音樂|企業管理|挪威|商業|梁振英|Brexit|日劇|情緒|設計|家長|文翠珊|希拉莉|記憶|子女|生物學|非洲||杜林普|生態|女性|癌症|特朗普|時裝|性愛|大腦|兩性|貧富懸殊|品牌|足球|環保|恐怖分子|疾病|社交媒體|醫療|共和黨|google|老人|投資|插畫|氣候變化|英超|哲學|眼疾|全球暖化|城市規劃|失業|公關|Facebook|總統|脫歐|愛情|第二次世界大戰|單身|納粹|伊斯蘭|城市|機械人|難民|奧運|敍利亞|年輕人|歐盟|閱讀|反恐|電影|生活|企業|語言|Netflix|特首|民主|board game|工作|基因|污染|公投|舞台劇|人工智能|貧窮問題|北韓|健康飲食|恐襲|樓市|電腦|創業|廣告|奧巴馬|App|金融|社交|研究|美國大選|自由|衣著|學生|藝術|教育|丹麥|特首選舉|AI|溝通|潮流|出版|歷史|桌遊|太空|經濟|ISIS|科技|智能手機|香港|學習|飲食|建築|瑞典|林鄭月娥|大選|澳洲|倫敦|食物|遊戲|動物|運動|心理學|消費|小說|美劇|文學|醫學|旅遊|傳媒|可再生能源||戰爭|意大利|睡眠|台灣|NASA|房屋|中東|網絡|宗教|英語|美國總統|里約奧運|西班牙|恐怖主義|結婚|移民|攝影