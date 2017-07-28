紅眼：「Code Blue」再起 ── 神手救人，神劇救台

「藍澤醫生嗎？」

「白石？」

「這邊有個頭部受重傷的少年，七至八歲，現在被夾在牆壁中不能移動，把他救出來還需要半小時⋯⋯」

「可以，我知道了。（握緊拳頭）我馬上過去現場。」

有無咁型呀？

無跑不成日劇，距離山下智久上一次在直升機停機坪拔足奔向 Doctor Heli 的英姿，已經足足七年了。

醫療劇，素來是日劇界傳統中的傳統戲碼，而且以專業醫護人員為題材，容易老氣橫秋。要拍得年輕和具備新意殊不容易。在 2008 年，富士電視台決定開拍「Code Blue：Doctor Heli 緊急救命」，破格以偶像派男神山下智久擔綱主角藍澤耕作，結果收視相當成功，亦成為醫療劇的經典作品。除了有賴山下智久人氣旺盛，另一原因是直升機救護員屬於當時的新興醫護職業，找廿歲出頭的山下智久來演實習醫生，選角上並不突兀。而劇中那句「Doctor Heli Engine Start」，也因此成為日劇的其中一句經典台詞。不過，到 2010 年拍了第二季後，此系列就沒再繼續下去了，可能太難集齊山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛未等演員班底拍劇，或是山下智久的人氣漸漸減弱了。又或者，是緊接在 2011 年，日本發生史上傷亡人數最多的 311 地震，為免觸動國民的慘痛回憶，以緊急救援為任務的「Code Blue」擱置下來了。現實中，日本的直升機救護服務，在 311 地震的事後震災中，發揮出非常重要的作用。

轉眼間來到 2017 年，「Doctor Heli Engine Start」，男神歸位，神劇重開。「Code Blue」第三季的開拍原因相當明顯，目前最需要神之手急救的重傷者，就是此劇的娘家富士電視台。近年，富士電視台的傳統皇牌日劇時段「月九」（周一晚九時至十時）質素急走下坡。過去兩季的「也許很突然，明天我要結婚了」和「貴族偵探」，收視只有單位數字，後者製作費更加高達 1 億円。成為收視毒藥之餘，連台長龜山千廣亦因此備受千丈所指，辭職下台。肩負重任的「Code Blue」第三季，救人同時亦急救台，倒沒有讓人失望；首播收視率達 16.3%，是繼 2014 年另一鎮台之寶——木村拓哉的「Hero」第二季之後最漂亮的首播成績，可謂吐氣揚眉，一洗「月九」的霉氣。不過，積弱成疾的「月九」早就傳出將被撤檔，能否起死回生，還是要看「Code Blue」第三季的後續表現。

除了收視報捷，新劇開播好評不絕，畢竟「Code Blue」第三季齊集了山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香、比嘉愛未等「上世代」主役演員，如今已甚少見到那麼經典而亮麗的陣容了。當然，新一季還加入了成田凌、新木優子和馬場富美香等正在上位的新面孔（為第四季換班底做好準備）。山下智久近年代表作欠奉，不管好聽不好聽，食老本還是不忘本，此劇再拍一季，對富士電視台和他本人亦大有幫助。2013 年後大為減產的山下智久，回數 2005 到 2010 年才是他最紅的年代，「Code Blue」是當年他的得令之作。其實「Code Blue」第一季和第二季之間，他還跟北川景子主演了富士電視台另一部高收視神劇「零秒出手」，醫生轉身射個三分波，又得。「零秒出手」播完之後，只跳了短短一季就再度換上醫生制服，同台同時段擔綱主演「Code Blue」第二季，這樣的例子不但罕見，也盡顯山下智久那年一時無兩的人氣地位。

第三季的演員陣容仍是原班人馬，跟過去兩季最大的不同卻是換了編劇。原編劇林宏司一向擅長寫醫生、律師等專門職業，尤其是醫療劇，例如「救急病棟 24 小時」、「醫龍」以及「Code Blue」首兩季都由他操刀。接手「Code Blue」第三季的編劇安達奈緒子，聞說擅寫愛情劇，但過去的作品我沒看過太多，最出名那部應該是前幾年石原里美和松本潤主演的「失戀朱古力職人」。編劇換人，第三季的風格和情節走向也有了一些細微改變。過去「Code Blue」的愛情線處理得相當隱晦，新一季開播，對白之間就明顯增加了不少愛情元素⋯⋯那麼，到底藍澤和新垣結衣飾演的白石會不會有進展呢？戶田惠梨香飾演的緋山情歸何處呢？新的實習女醫生會介入嗎？要說一聲抱歉，其實上述內容我真的不太有興趣。「Code Blue」始終是一部醫療劇，目前所見，唯一的隱憂是，新編劇始終不擅寫職業劇種，避重就輕是可以預見的，第三季對緊急救援的描寫似乎略為淡化了，而情節重心也很可能會轉到培育實習醫生之上。難得首播開紅盤，求神拜佛不要讓神劇從此毀掉，變成掛羊頭賣狗肉的愛情劇就好了。

題外話，其實男女主角在同一病棟下共事七年都未走在一起，實在太過不合理了。你看，比嘉愛未飾演的冴島，都已經被淺利陽介飾演的藤川（終於）追到手私有化了，兩人同居之餘還有了孩子。（比嘉愛未一點都不比新垣結衣和戶田惠梨香遜色呀，淺利陽介你真是人生的勝利組！）七年時間，劇中角色的感情關係轉變不大，但現實中就精彩得多了。

近期最轟動莫過於山下智久和石原里美的同居傳聞，還有路邊社消息指兩人年底就會結婚。喜歡山 P 的女士們，敗在戰績強過 Taylor Swift 的石原里美手上，服了吧？迷戀石原里美的男士們，人家的擇偶門檻比你們的身高還要高呀，有意見嗎？至於比嘉愛未，前幾年與福士誠治合作「真田十勇士」時開始交往，本來被譽為金童玉女，但去年就因為工作太忙，難以維繫感情而分手。不過，情傷之重，則很難有女星超越聞者心酸的戶田惠梨香了。先後跟松山研一、村上信五、勝地涼、加瀨亮和綾野剛等圈中男星交往的戶田惠梨香，可謂屢戰屢敗。有指她和暗裡有家暴傾向的綾野剛交往期間傷得最深，導致過去幾年身形暴瘦、面容憔悴。如今雖然恢復神采了，但回看「Code Blue」最初兩季和現在的第三季，容顏上的歲月痕跡，比其他演員更要明顯。比起劇中的感情線，觀眾可能更擔心她在現實中的坎坷情史。

對了，是不是數漏了一個人？如一眾粉絲所願，「萌王」新垣結衣還是萬年緋聞絕緣體。