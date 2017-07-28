唐明：從 19 世紀穿越回來的大英救星？

中國網民常常調侃「大英要完」，不知是出於心痛還是幸災樂禍，但對於英國人來說，文化意義上的亡國已經迫在眉睫了。

保守黨形勢低迷，執政軟弱，工黨的社會主義甚囂塵上，萬國移民帶來的所謂文化將英國傳統稀釋殆盡，又面臨撼動國本的脫歐大關，一位恍如生在 19 世紀，言行像 1920 年代的政客橫空出世，被視為保守黨最耀眼的新星，甚至是英國傳統光榮回歸的希望。

現年 48 歲的保守黨議員，六名兒女的父親 Jacob Rees-Mogg，應該是最不可能成為網紅的人，他長手長腳像伊卡博醫生，貌似馬臉的哈利波特，又被公認為「不能再保守黨」的保守黨：如果卡梅倫是現代派（Modeniser），文翠珊是傳統派（Traditionalist），Rees-Mogg 簡直是唐頓莊園，而保守黨這個標籤，本身已是網絡毒藥。

如果有人一生下來就已經心智成熟，從未曾幼稚過，Rees-Mogg 必是一例。1985 年社交時尚雜誌訪問年方 16 歲的他，拍下他閱讀金融時報的照片，其眼神流露出和年紀不相稱的冷靜深沉，令記者也感到有點心虛。他 11 歲開始寫專欄，15 歲投資參加股東大會，伊頓、牛津三一學院的學歷，讀的還是歷史，畢業後投身倫敦金融城，創辦投資銀行，娶伯爵女兒為妻，如果要找一個典型英國上流社會的「老爺」，即英文的貶義詞 “Toff”，非他莫屬。但就是這位「老爺」，令許多英國平民為之欣喜若狂。大家喜歡他我行我素，永遠西裝革履，溫文爾雅，恪守精英傳統，他居然說自己做過最搗蛋的事，是戴著保守黨競選的襟花上課，他的伊頓同學回憶，大家曾經競相賄賂他要他講粗口，一次也沒有成功。

眼見他人氣冒升，左右兩派都不可置信，BBC、衛報、新政治家雜誌都口誅筆伐，對於英國許多選民，尤其是年輕人竟然投向 Rees-Mogg 的懷抱，皆感痛心疾首，並將他比作幽默大師 P.G. Wodehouse 的小說人物 Bertie Wooster，一個還活在戰前歲月，不食人間煙火的天真少爺，何能堪以大任？保守黨內部也十分忌憚，這張「大英古董」的牌面風險太高，他們也不敢走極端。有記者問文翠珊，是不是應該給 Rees-Mogg 一個內閣職位，首相聞言即尷尬大笑，然後盛讚這位同事在國會的表現非常傑出，聽他一席話能學到許多歷史知識。

僅僅當了 7 年後座議員如何冒起呢？不僅是他堅定脫歐、保皇、視歐盟集權為民主之敵；更令人眼前一亮的是辯才一流，機智幽默，旁徵博引，邏輯滴水不漏，從不信口開河，各種法例資料歷史典籍都信手拈來，Brainy is the new sexy，就像柯南道爾形容福爾摩斯那樣：他的大腦整潔細緻，各種知識分門別類，一清二楚，而不是像其他人那樣一團亂麻。最重要的是，他讓人感到真誠可信，品格端方，這在政界幾近奇蹟，不在背後使壞，從不出口傷人。當然，發言時隨口拋出一個長達 29 個字母的單詞 floccinaucinihilipilification 也很吸引觀眾。

如今這個金融神童加文史活字典，儼然喚起了許多英國人的愛國心，赫然發現傳統的大英紳士並未死絕，伊頓牛津依然可以產出高智商有智慧，值得敬重的君子，不只是油滑的卡梅倫和狂野的 Bojo（Boris Johnson）之流。他的冒起正好和當今的「民粹」潮流犯駁：選民真的是「反精英」嗎，還是說他們只反對那些腐敗的「精英」？

Rees-Mogg 如今獲支持者暱稱 Moggy，Moggy 聽起來不是跟鐵娘子 Maggie 很像嗎？根據英國博彩公司，Moggy 接任首相的賠率已經升上黨內第二位，超過 Bojo 和財相夏文達，雖然從來沒有後座議員當首相的先例，但亂世如今，國民盼救星心切。他不久前加入社交網絡，跟上民意和時代節奏，有人問他是不是想重新包裝自己？但他用拉丁文發了第一條 Tweet 表明立場，這句拉丁文就是電視劇也會引用的「時移勢易，人亦隨之」，要改變的只是方式，忠於自己的本色。凡是足夠好的，又何必改變？那叫 Timeless。