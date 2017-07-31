鄭立：「唐伯虎點秋香」——博取同情之前先看看有無人慘過你

如果大家看過周星馳那套「唐伯虎點秋香」，應該也知道這故事有一段講唐伯虎為了混入華府，決定裝成賣身葬父的窮人。本來差不多成功博取到秋香的同情把他買進華府了，剛好又來了一個賣身葬冚家的人，因為死的人比較多，情況更慘烈，獲得了更多同情，威脅到唐伯虎賣身成功的機會。

然後兩人就鬥慘，不斷講自己的慘事，為的就是爭奪那個職位。一開始先鬥動物，一方是死了自己養的狗，一方是死了人類歷史上最有名的蟑螂「小強」。小強也死了後，就有人開始亮出滿手毒瘡，另一個不服又打斷自己的手。最終，有人索性殺了自己，令自己成為最慘的人。但因為他死了無法賣身，反而讓唐伯虎成功當上了家丁。

你可能覺得這段劇情是荒謬的，故意做出來引你笑，現實怎可能會有人鬥慘，還為了鬥慘而自殘呢？我只能說，這不僅現實而且每天都在發生，而做的人更不只是小丑或喜劇演員。

其實做一些事博同情以取得援助，在現實時有發生，世人稱之為「賣小強」。最直接的方法當然是行乞；商業上賣小強，就是強調自己創業艱難資源少時間緊，為這產品付出了多少努力，或者今次賣不出就會破產，希望別人能夠賞面增加銷量；在政治上就更明顯，絕食、自焚，或者公民抗命束手被人拉等等。

所有賣小強的行為，都是將自己變成受害者，並強調自己受害者或犧牲者的身份，以博取別人的同情，感召第三者去幫助自己。不論對象是秋香、市民大眾，還是國際社會，都希望能為自己出頭，施以援手，或者至少願意捐款。說穿了，都是想引發對方的同理心，然後使他們支持自己，並認為自己合乎道德，也就是所謂的道德高地。

這曾幾何時是有效的，畢竟香港曾經是個同情心氾濫，會管到埃塞俄比亞饑荒和華東水災的城市。但最近已經慢慢不靈光了，不論對於香港市民或是國際社會，當受害者或者賣小強，不僅不再被同情和照顧，反而被無視——如果不被敵視的話。為甚麼？你可能想不到，這齣無厘頭笑片教了我們原因。