鄭立：「唐伯虎點秋香」——博取同情之前先看看有無人慘過你

如果大家看過周星馳那套「唐伯虎點秋香」，應該也知道這故事有一段講唐伯虎為了混入華府，決定裝成賣身葬父的窮人。本來差不多成功博取到秋香的同情把他買進華府了，剛好又來了一個賣身葬冚家的人，因為死的人比較多，情況更慘烈，獲得了更多同情，威脅到唐伯虎賣身成功的機會。
然後兩人就鬥慘，不斷講自己的慘事，為的就是爭奪那個職位。一開始先鬥動物，一方是死了自己養的狗，一方是死了人類歷史上最有名的蟑螂「小強」。小強也死了後，就有人開始亮出滿手毒瘡，另一個不服又打斷自己的手。最終，有人索性殺了自己，令自己成為最慘的人。但因為他死了無法賣身，反而讓唐伯虎成功當上了家丁。
你可能覺得這段劇情是荒謬的，故意做出來引你笑，現實怎可能會有人鬥慘，還為了鬥慘而自殘呢？我只能說，這不僅現實而且每天都在發生，而做的人更不只是小丑或喜劇演員。
其實做一些事博同情以取得援助，在現實時有發生，世人稱之為「賣小強」。最直接的方法當然是行乞；商業上賣小強，就是強調自己創業艱難資源少時間緊，為這產品付出了多少努力，或者今次賣不出就會破產，希望別人能夠賞面增加銷量；在政治上就更明顯，絕食、自焚，或者公民抗命束手被人拉等等。
所有賣小強的行為，都是將自己變成受害者，並強調自己受害者或犧牲者的身份，以博取別人的同情，感召第三者去幫助自己。不論對象是秋香、市民大眾，還是國際社會，都希望能為自己出頭，施以援手，或者至少願意捐款。說穿了，都是想引發對方的同理心，然後使他們支持自己，並認為自己合乎道德，也就是所謂的道德高地。
這曾幾何時是有效的，畢竟香港曾經是個同情心氾濫，會管到埃塞俄比亞饑荒和華東水災的城市。但最近已經慢慢不靈光了，不論對於香港市民或是國際社會，當受害者或者賣小強，不僅不再被同情和照顧，反而被無視——如果不被敵視的話。為甚麼？你可能想不到，這齣無厘頭笑片教了我們原因。
就像電影情節一樣，賣小強這種事情，會出現鬥慘的情況。只要有人比你慘，在別人眼中你就不慘，甚至根本就不想理你。為何香港發生的各種事情，例如濫捕、司法不公、抗爭者被打、法治崩潰、北京失信等等，國際社會都不怎麼聲援？你只要翻開國際版，看到敍利亞內戰，幾十萬難民湧去歐洲就懂。
香港一堆人講到香港快要末日，可是比起內戰的國家，你又哪裡亂哪裡慘呢？反而是非常和平繁榮。香港的抗爭者被人關被人打的也許可憐，但畢竟沒怎麼死人，天天有飯吃，肯定慘不過天天有人戰死和饑荒的地方。
對於國際來說，有甚麼同情心都優先去了敍利亞，怎樣都輪不到香港。甚至說，香港就算再惡化幾倍，都不會輪得到。因為這世界比起之前要亂太多，慘的地方多的是，別人死全家，我們卻只是「手指甲菌晒黑邊」，所以對於國際來說，香港所謂惡化都只是皮毛之患而已。
況且，這麼多人自顧不暇的時候，自然也沒有餘閒去同情別人。隨著世局變得紛亂，很多人的處境變差，他們的同情心也會隨之隱藏起來，不是消失，而是心裡早被自己的問題困擾，不再遊刃有餘。自己先過得安穩，才有心力去關懷別人，而當這種空間消失後，同情心也會淡化。
劇情最妙的地方，就是在這場鬥慘比賽中，雖然最慘的人死了贏了，但是得到職位的卻是輸掉的唐伯虎。他沒有比對方慘，卻能得到想要的結果。為甚麼？因為死了不能當家丁，就失去了對別人的利用價值，沒死的人才能夠被利用，而對別人有用的人才會得到援助。到頭來，其實別人是否援助你，也是看幫你能否解決你的問題，以及幫你這件事，對他們是否有意義，而你對援助者，又是否有用？
故此，再賣小強，也不會為我們得到甚麼。若我們想要爭取些甚麼，不如先看看誰能幫我們，再看看我們能給對方甚麼好處，令他們伸出援手吧。