濕身的 Mr. Darcy ：BBC 讀懂「傲慢與偏見」？

如果你看過 1995 年 BBC 拍攝的「傲慢與偏見」，定必不會忘記達西先生（Mr. Darcy）回到彭伯利莊園（Pemberley）路上的那一幕：他在湖邊停下，脫下大衣，看著眼前的湖水出神，彷彿著了魔。音樂漸漸變得刺耳，他毫無顧慮地跳入湖中，薄如蟬翼的白色寬鬆上衣在漂浮，透過水面映射的陽光令一切都那麼恍惚⋯⋯

白襯衫：達西先生轉變為「性對象」的契機

這件上衣在美國華盛頓的莎士比亞圖書館（Folger Shakespeare Library）展覽多時，引來不少劇迷朝聖。然而，達西先生朝水中的一躍，曾觸怒不少專研奧斯汀（Austen）的學者：首先，這一幕並不存在於原著裡。它的置入破壞了奧斯汀整個故事的精細度。其次，這一幕將一部偉大的作品就這樣降格了——徹徹底底地，將它從帶浪漫主義色彩的作品變成一本浪漫類、典型的女性小說。

但當然，這只是消極的看法。美國「大西洋周刊」撰文指，從另一個角度看來，添加此片段的舉措其實再恰當不過。原著中本來就含有許多具挑逗性的片段，例如滿臉潮紅（flushed faces）、調情式的舞蹈、被泥土恣意弄污了的裙子⋯⋯而這一幕只不過是勾勒出貫穿全書蠢蠢欲動的情愫。這幕改編自一部本身就充滿艱澀隱晦的性描寫的小說，製作人大概沒甚麼好心虛的。它更顯示出 BBC 讀懂了奧斯汀——該連續劇的導演說：「這不止於一部社會喜劇——它所承載的是欲望、年輕人和他們的荷爾蒙。」透過將達西變成「性對象」（sex object），該劇不僅捕捉了「傲慢與偏見」作為文學的精粹，也點出了這部於 18 世紀至 19 世紀間完成的小說，如何預視到 21 世紀的流行文化。它將女性的視點、所關注的事情、幽默、欲望和富裕的內部生活放置於故事的中心；它將一種相互性視為理所當然：女性並非注定只能被注視的，她們也可注視人。

該幕將達西先生變成了一樣簡單而激進的事件——一樣「性對象」：達西先生由彭伯利莊園的主人變成了濕漉漉的費洛蒙，而正個轉變過程的目擊者當然就是故事中的女主角，伊麗莎白．班奈特（Elizabeth Bennet）。

不再只有男人打量女人：來自女性的熾熱「注視」

這種「女性的注視」（female gaze）在文學的發展中算得上是相當創新。於現今的文化產物如 Broad City、Trainwreck、Bridesmaids、The Mikes、Insecure、I Love Dick 等都衍生自這個概念的實踐與試驗。「奧斯汀」一名自然最易令人聯想到畫室和精巧玲瓏的舞蹈，但我們不能因此忽略她較強悍的一面——奧斯汀也是探索典型女權觀點（feminist perspective）的早期先鋒。她從男人身上不只看到婚姻、家座和經濟保障，但也純粹地看到了「性」的存在。

「傲慢與偏見」是一部「監視」（surveillance）的小說。它的角色透過窗戶、門半掩的縫隙、書信、絮語、八卦中互相打量。而書中的女性執行了大部分的審視工作，她們（尤其是伊麗莎白）看到了：達西先生是富有的，是英俊的，是無禮的，是可怕的，但後來他變得更複雜——他也是友善的，溫柔的，他是救世主。他是隨著劇情逐漸變得明朗的迷霧，由伊麗莎白的打量和探索拼湊而成。奧斯汀雖然是全知的第三者，但整本書的主要視點都來自伊麗莎白。這位女主人翁才是解開謎團的人，整個故事都屬於她。故事的結局是伊麗莎白透過自己所有選擇換來的——無論是經濟層面的、愛情層面的、社會層面和性方面的——人生。她是主體，達西只是客體。據學者 Robert P. Irvine 觀察，由 Colin Firth 飾演的 Darcy 展現出男人對女人絕對並無條件的渴望。

當男人嘗試違反這種安排的時候，通常都會被貶低。達西一開始對伊麗莎白的印象——“not handsome enough to tempt me”（「不夠漂亮得足以誘惑我」）——就是「傲慢」與「偏見」的其中一個源頭。這般對女性膚淺的審視在奧斯汀的另一部作品「勤服」（Persuasion）中也發生在 Sir Walter 身上，因為男人總是「望」見女人，但永遠不願意完全地「看見」她們。奧斯汀一下子就讓這些男角色成為這場嘲笑的受害者：他們不可自拔地被外表「平庸」的女性所吸引，並深陷愛慕。

奧斯汀：愛是婚姻的條件 愛是自由的代理人

奧斯汀理想中愛慕（Affection）是婚姻的先決條件。在 16 至 17 世紀以前的西歐，為愛情結婚並不是一個普遍的觀念。大部分人相信愛是在結婚後慢慢滋養和建立的，當時的道德家（moralists）都認為，如果夫妻二人皆有良好的品格性情，自然會愛上對方。奧斯汀當然也是一個道德家，但她相信浪漫愛情作為一種微型政治：其未必擔保男女（在當時只有男女婚姻合法的情況下）完全平等，但許諾兩者在婚姻中各自的獨立性，亦即相互的尊重。因此，在奧斯汀的小說中，愛慕是自由的代理人（proxy）。遠在教區牧師和誓言出現以前，「愛」在她的作品中，早就以現代的形象示人。書中伊麗莎白的好友夏洛蒂（Charlotte Lucas）就象徵著傳統道德家觀點，她說：「婚姻的快樂完全是巧合⋯⋯對伴侶的缺陷與不足，知道得愈少愈好。」奧斯汀明顯地不同意這種觀點，而夏洛蒂所犧牲的，就是建基於愛情的婚姻（love marriage）在它最佳狀態時可給予她的自由。這種愛情婚姻重申了凝視是相向的：女性也有打量男人、並決定他們是否適合自己的自由。達西向伊麗莎白表白後，理所當然地期盼後者的熱切感激，以至神魂顛倒。然而伊麗莎白的回應，則展示了自己不比眼前男人小的自尊，及自己能對對方作評估的相同權利：