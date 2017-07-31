森林覆蓋全球三成土地，為八成陸上動物提供棲身地，吸收二氧化碳舒緩全球暖化，對人類生存不可或缺；但在現時伐木趨勢下，森林每年平均縮減 1,300 萬公頃，相當於逐分鐘消失 48 個足球場大小，預期不出百年，世上熱帶雨林將會完全夷平。利益當前，有何方法遏止趨勢惡化？行之 20 年的「生態服務補償機制」（payment for ecosystem services；PES）或者是解決之道。

農業及伐木業排放量約佔全球四分之一，是全球暖化其中一個罪魁禍首。樹木吸納大氣中的二氧化碳，一旦砍伐就會釋出，繼而加劇氣候變化，鑑於生態角色重要，保護樹木成本效益極高，不過伐木主要發生於低收入國家，作為維生工具，森林的生態價值往往被忽略。有見及此，不少富裕國家或國際組織設立生態服務補償機制，向相關人口提供津貼以削弱伐木誘因。繼哥斯達黎加於 1997 年率先參與後，墨西哥、中國、玻利維亞等國亦已相繼加入。

計劃成效一直備受爭議，例如是否合乎成本效益、有否出現舞弊或走後門。為驗證計劃成果，美國西北大學（Northwestern University）經濟系教授 Seema Jayachandran 與同事出訪伐木率高踞全球第三的烏干達田野考察。2011 年，研究團隊於 121 個村落隨機選取一半參與生態服務補償機制，兩年之後，參與村落的伐木量減少一半。

計劃成本亦相當廉宜，只需 20,350 美元即足以支付所有參與者，相當於其平均年薪（56 美元）總和的一至兩成，富裕國家絕對負擔得起。至於為何不由政府直接買起森林改劃為保護區，則是因為當地人以森林為家，必須盡量保存既有生活方式。此外，墨西哥同類計劃亦捎來好消息，參與地區的伐木量一樣減半，顯示該計劃橫跨不同文化及社會執行亦能收效。

計劃由墨西哥非牟利組織「黑猩猩庇護所及野生保育信託」（Chimpanzee Sanctuary and Wildlife Conservation Trust）發起，負責人與村落領袖交涉，以每年每公頃 28 美元補助換取簽約承諾保留成年樹木，期間間中巡查確保對方履約。結果，參與村落的森林平均縮減 4.2%，較一般村落 9.2% 為低，而參與者亦無走法律罅，改往別處伐木。

雖然保育樹木的社會成本遠低於伐木，價格亦比其他限制排放量的環保措施更低，但當計劃規模擴大，或會出現諸如違規或難以監管的問題，而且更會影響農業及伐木業，不少國家因而對此不無保留。如何平衡發展及保育固然是首要議題，但在氣候變化影響之下，暴雨、洪災、山火等「人為自然災難」日益頻繁，農業和伐木業亦不能獨善其身。短利不應優先於長遠利益，解決氣候變化是一切可持續發展的關鍵。