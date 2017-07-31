一夫多妻會釀成基因災難？

耶穌基督後期聖徒教會，又稱摩門教，聞名於曾經實行一夫多妻制度，於 1890 由當時的教會會長伍惠福（Wilford Woodruff）發布宣言，要求教會成員遵守當地的婚姻法律，不再堅持一夫多妻制度。不過在官方名義放棄一夫多妻制度後，一夫多妻引伸的後果卻逐漸浮現了。

在 1990 年，一名在摩門教社區的男孩前往求診，他擁有不尋常的面部特徵，包括額頭突出，低耳朵，眼距過寬和下顎細小，而男孩身心均有殘障。經化驗後證實，男孩是患上了遺傳病「延胡索酸酶缺乏症」（fumarase deficiency），當時世上只有 13 宗記錄病例，換言之患上此症的機率只有 4 億分之 1，極之罕有，這名男孩算得上相當不幸。

不過原來男孩的姐姐，也患有此症，他們的父母原先只認為她是得了腦麻痺症。最後男孩的主診醫生與研究所的人員，診斷出 8 宗的新案例。患者為 20 個月大到 12 歲不等，他們都擁有奇特的面部特徵，同樣是發育遲緩，大多不能坐立，更不用說走路了。而且他們都是來自亞利桑那州 – 猶他州邊界，稱為 Short Creek（現稱科羅拉多城）的地區。

當地有一個絕世隔絕的社區，屬摩門教基本教義派（Mormon fundamentalist）的一個分支教派——「基本教義派耶穌基督後期聖徒教會」（Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints，簡稱為 FLDS），仍奉行一夫多妻制。

延胡索酸酶有份負責轉化能量，缺乏此酶素，會令供給能量予細胞的過程遭到干擾。人的大腦雖然只佔身體 2% 左右的重量，卻需用上 20% 的能量。這種新陳代謝不協調，對大腦的打擊是災難性的，可引發癲癇和發育遲緩等多種徵狀。

Faith Bistline 住在這個社區，有 5 名表兄弟姐妹患有此種疾病。她在 2011 年已離開了 FLDS 教會，在此前她曾負責照顧他們。延胡索酸酶缺乏症來自隱性基因，只有父母雙方均帶該基因時才有機會病發。Short Creek 得到這魔咒，一切也源於 19 世紀中期的事。

1847 年楊百翰率領一批摩門教信徒在猶他州一處山谷拓荒，即今日的鹽湖城。在一夫多妻制被廢除後，一批舊制度支持者在亞利桑那州的偏遠小鎮 Short Creek 定居下來，同時避免聯邦法警的偵查。到現時，當地有約 7700 人定居，小鎮成為 FLDS 分支教會的總部。Bistline 介紹稱，那裡大多數家庭都至少有 3 名妻子，因為那是可以進入天堂的基本數目。她自己就有 3 位媽媽，及 27 位兄弟姐妹。

延胡索酸酶缺乏症作為遺傳病，宗族的聯繫就是數學問題。就楊百翰而言，他的子女就生了 204 名兒孫，孫子又生了 745 個曾孫，直到 1982 年，據報他至少有 5000 名直系後裔。而在 Short Creek，兩大姓氏佔據該地，Jessop 與 Barlow。當地的歷史學家 Benjamin Bistline 於 2007 年曾向路透社介紹，大約有 75% 至 80% 的居民是社區奠基人 Joseph Jessop 與 John Barlow 的宗族。

德國馬克斯·普朗克進化人類學研究所遺傳學家 Mark Stoneking 說：「一夫多妻制讓總體遺傳多樣性下降，因為有些男人不合比例地影響了下一代的基因。」 在隔離的群體中，問題就更為嚴重，因為有些男人有多過一位妻子，而其他人則無任何妻子。在 FLDS 的社區中，不少男性在青少年時便被踢出社區，進一步縮窄了基因庫。

延胡索酸酶缺乏症的源頭可追溯到 Joseph Jessop 與他的首任妻子 Martha Yeates，他們其中一個女兒嫁給了 John Barlow，從此兩大家族開始有血緣關連。至今在 Short Creek 中帶有延胡索酸酶缺乏症隱性基因的人數估計過千。

除了 Short Creek，西非不少國家也容許一夫多妻。科學家早前指出，在喀麥隆一個一夫多妻制社區，出現異常高水平的口吃情況。2014 年 3 月，肯尼亞議會通過法案，允許男人擁有多名妻子，而在許多西非國家，這個制度已實行了千年。

一夫多妻是許多男人的美夢，但封閉的社群卻造成遺傳病災難。BBC 的專題報道指出，好消息是，由於近親繁殖往往會發現這些難以覺察的隱性突變，研究這些社區，有助科學家識別更多致病基因。因遺傳信息本身是無意義的，要對醫學研究產生意義，它必須與疾病信息聯繫起來。事實上，在猶他州發現比世界上任何地方都要多的人類疾病基因，與摩門教歷史不無關係。