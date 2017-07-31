7月31日
陶傑：缺乏的環節
「笨蛋！躺著就能賺」　巴菲特花十年認證了
「鄧寇克大行動」真的漏掉了印度軍隊？
冚家富貴不斬樹
一夫多妻會釀成基因災難？
濕身的 Mr. Darcy ：BBC 讀懂「傲慢與偏見」？
半拍子
鄭立：「唐伯虎點秋香」——博取同情之前先看看有無人慘過你
救世軍：綠色消費　環保助人
方俊傑：「玉子」── 食肉者的自欺與欺人

救世軍：綠色消費　環保助人

A+A-
根據救世軍家品店資料顯示，港人每日救回 2,000 件將會被棄置的衣物。

港人環保意識不足？看救世軍家品店的義賣數字會有不同發現。過去一年，港人藉救世軍循環再用計劃「救回」73 萬件將被棄置的衣物。救世軍系統地將市民捐出的物資分類後，直接轉贈部分物品給有需要的人，如獨居長者、露宿者、更生人士及領綜援人士等；其餘的放在家品店義賣，收益用於救世軍推行的社區服務。因此，無論捐贈者或家品店顧客，都為推動環保文化和扶持弱勢社群出一分力。

基層殘疾人士獲贈一台二手雪櫃。

根據救世軍家品店 2016 年 4 月至 2017 年 3 月的義賣紀錄，回收衣物的銷量為 73.2 萬件，平均每日轉售 2,000 件；其中 37.8 萬件是二手衣物，而全新的有 35.4 萬件。二手衣物來自市民捐贈，全新的大部分來自公司的樣本或存倉衣物。

救世軍循環再用計劃助理總營運主任何志輝表示：「救世軍家品店的貨源全部靠市民和公司的捐贈，我們賦予閒置、甚至會被丟棄的物品第二個生命。捐贈物品清潔完好，令市民對回收貨品有信心，加上他們認同救世軍的服務，便願意在家品店購物，響應綠色消費之餘，又可幫助有需要的人。」

救世軍循環再用計劃助理總營運主任何志輝表示，許多市民響應綠色消費之餘，又透過捐贈物資幫助有需要的人。

救世軍現時在全港有 16 間家品店分佈港島（8 間）、九龍（6 間）、新界（2 間），其中西灣河和土瓜灣店於 7 月正式開幕，期望透過購物體驗，吸引更多支持「環保˙助人」的顧客。作為義賣回收物品的渠道，貨品種類包括衣服、鞋襪、文具、玩具、書籍、家庭用品、小家電、精品等。何志輝分享：「很多人從未想過購買回收物品，但當他們逛過家品店，就會對這些物品改觀，更嘗試購買使用，成為綠色消費者。」

顧客 Dorothy 表示，家品店購物有「尋寶」的感覺。

顧客 Dorothy 平均每星期逛救世軍家品店一次，她表示：「家品店在我家附近，經過便入內逛一下。因為貨品每次不盡相同，亦有不同品牌供選擇，令我有『尋寶』的感覺；在這裡購物有多重意義，既減少浪費，又支持慈善工作。」

除了推廣循環再用，救世軍近年亦積極發展「升級再造」，將回收的布料轉交救世軍恒安綜合職業復康服務的智障人士製作產品，並創立品牌「WeUse」；另外，跟香港綠色設計師協會合作，以回收品作為設計的素材，升級再造轉化為時尚服飾。香港綠色設計師協會主席梁韻鳴說：「消費與環保並非完全對立，如果我們購買回收物品，或將它們升級再造，便可以對環保作出貢獻。」

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

相關新聞

熱到傻：高溫如何讓你無理性消費

綠色和平：突破土地供應局限　發展浮動式太陽能發電

在銀座開設一間全球最美書店是門好生意？

KI ecobe：消滅血汗工廠和浪費的組裝鞋

衝浪嫲嫲、柏青哥伯伯——日本的「團塊經濟」

人口爆炸，世界土地不足怎麼辦？

如何活化老人區，成為日本最美麗、最環保的村莊？

購物心癮如何消除？

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 陶傑：劉曉波至死不悟
  2. 蒙古不再流行蒙古包，遊牧民族將成歷史？
  3. 禁跨性別人士從軍　慳得幾多？
  4. 一帶一路，讓伊朗在中國的心中
  5. 鷹型人格 vs. 鴿型人格：野心勃勃才能致財？
  6. 哭泣聲有其意義
  7. 其他人的職業
  8. 紅眼：「Code Blue」再起 ── 神手救人，神劇救台
  9. 唐明：從 19 世紀穿越回來的大英救星？
  10. Moyashi：橫須賀軍艦散步
星級話題
女性|納粹|醫學|太空|動物|英語||企業管理|飲食|奧運|建築|運動|遊戲|脫歐|林鄭月娥|第二次世界大戰|經濟|污染|恐襲|單身|哲學|足球|戰爭|傳媒|意大利|貧富懸殊|城市規劃|創業|恐怖分子|公關|醫療|小說|特首|投資|可再生能源|公投|北韓|健康飲食|英超|年輕人|氣候變化|家長|特朗普|奧巴馬|工作|疾病|日劇|大腦|杜林普|出版|歐盟|生活|樓市|愛情|插畫|環保|電腦|文翠珊|學習|里約奧運|衣著|美劇|生物學|企業|兩性|時裝|希拉莉|ISIS|基因|品牌|香港|性愛|食物|科技|潮流|board game|金融|特首選舉|子女|心理學|設計|民主|人工智能|瑞典|記憶||Facebook|研究|挪威|西班牙|電影|閱讀|音樂|癌症|學生|NASA|丹麥|非洲|共和黨|App|教育|社交|貧窮問題|Netflix|睡眠|情緒|自由|攝影|伊斯蘭|商業|機械人|消費|藝術|google|文學|恐怖主義|中東|眼疾|梁振英|旅遊|美國大選|難民|桌遊|廣告|宗教|Brexit|社交媒體|AI|城市|網絡|智能手機|大選|澳洲|老人|房屋|總統|生態|溝通|美國總統|全球暖化|移民|語言|結婚|失業|台灣|舞台劇|歷史|倫敦|反恐|敍利亞