西方的自由主義（Liberalism）因法國大革命和美國獨立大興。

兩千多年之前，中國的孔子孟子提倡一個「仁」字，就是人類最早出現的自由主義哲學。

那時歐洲正陷於羅馬帝國統治，畜有奴隸，羅馬知識份子如西塞羅、塞內卡、詩人奧維德等，並沒有提出廢除奴隸制、應該解放奴隸。斯巴達起義，沒有思想先驅在前鼓吹。

在此之前的希臘，城邦散立，雖有蘇格拉底和柏拉圖，但只限於理性邏輯的建立，重新觀察事物和自然，而孔子、孟子、墨子卻表達了對全民的關愛理想。莊子更是綠色環保生活的理論宗師。

最早的自由主義出現在中國，所謂「修身、齊家」是由個人主義做起，先完成人格，再參與政治，改變社會。中國的儒家自由主義者要求：人須必先有人性的尊嚴，繼而感到使命，繼而將「仁」的理想以執政或影響君主執政的方式澤惠百姓。最好君主自己也是個仁者，「內聖外王」，就不須知識份子桴浮於海，四處上課。

這一點，與柏拉圖要求的君王哲學家標準相同。

其中「缺乏的環節」（Missing Link），只是西方的議會選舉方式，中國人最早就想到「選賢與能」，方可「天下為公」。但如何「選」法？儒家交了白卷。這個重要環節，在歐洲，也要到二千年後才開始實踐並成熟起來。

但中國的自由主義，遇到的大敵，就是秦始皇統一中國之後的法家統治。法家確立而且率先實踐了極權，法家不相信人性本善而執迷於人性本惡。

法家的思想家如韓非，只始於人性哲學的探討，屬於希臘羅馬的犬儒派（Cynics），本來並無行惡之意。但商鞅和李斯將此一人性哲學推向極端，並教唆帝王嚴厲執行。秦朝的法家以殘酷的武力統一了中國，把中國的極權定為一尊。權力令人腐化，得到又豈會放開，儒墨道的自由主義被擠壓到民間邊緣。

其後兩千年，儒家和道家雖然偶有回潮而反動，譬如西漢的開國領袖，可以運用老子的無為政治哲學，而宋朝的趙氏家族，也有大量的儒家，甚至一點點墨子的兼愛精神。其中唐太宗又廣開言路，容納自由主義份子。但這些異數，視乎掌權的皇帝家族性格和遺訓，是短暫即逝的好運氣，時間不夠長，很快熄滅了，無法取代法家政治極權的主流。

此一酷政的法家帝皇主流，經毛澤東以個人仇恨、階級仇恨、對人類普世一切美好事物的仇恨，結合蘇俄的列寧主義，到了 20 世紀變本加厲。1979 年，連復出的鄧小平也因為曾受害而覺得過份，提出廢除個人崇拜，實行政治局常委的集體寡頭統治（Autocracy），定為規矩，避免黨內再出現另一個毛澤東這樣的列寧秦始皇的新帝王。

鄧小平此一主見，一直維持到 2017 年。