7月31日
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「笨蛋！躺著就能賺」　巴菲特花十年認證了

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圖片來源：路透社

「躺著就能賺錢！」聽起來像是癡人說夢的一句話，卻是股神巴菲特花了十年、用一百萬美元證實的投資理論。

2008 年，巴菲特與一家對沖基金創辦人 Ted Seides 對賭。雙方各投資 100 萬美元，巴菲特選擇先鋒標普 500 指數基金（Vanguard 500 Index Fund），而 Ted Seides 則操作自己的對沖基金。今年揭曉結果：巴菲特的指數基金年化報酬率 7.1%，遠勝 Ted Seides 的 2.2%， Ted Seides 在日前公開認輸。

勝出的關鍵，在於兩個字：成本。

對沖基金的行規為「手續費 2%，分紅 20%」，但先鋒標普 500 指數基金每年則只收取 0.05% 的費用。

過去 10 年，標普 500（ S & P 500）年均漲 6%，對沖基金在扣除高昂的成本後，若要達同樣淨報酬率，則須每年增長 9%，然而能比大盤報酬率高 3 個百分點的對沖基金經理人卻少之又少：過去 15 年來，92% 的基金表現比標普 500 還要糟糕。

巴菲特在 2014 年致股東信裡曾指出：「大型專業投資機構報酬率反而不如業餘投資者，原因就在費用。」他稱大型投資機構花大錢請顧問，而這些顧問又推薦費用高昂的經理人，「這是一種笨蛋遊戲。」 這個理論，與華爾街的經典笑話：「找隻黑猩猩射飛鏢，牠的報酬率勝過名校 MBA。」不謀而合。

除了金錢之外，第二個成本是時間。相比於對沖基金需要每天盯盤進出，隨著世界局勢變化而調整選股組合，指數基金幾乎不需要理會短期波動，只要經濟持續發展獲利就能跟著水漲船高。

巴菲特對指數基金的熱愛不只掛在嘴上，而是用老婆與鈔票去實踐。他曾說，扣掉慈善捐款後，留給太太的遺產，10% 用來買債券，90% 用來投資指數基金。今年的巴郡股東大會上，有人問他的操作心法，他竟建議對方不要買巴郡股票，而是投資標普 500 指數基金。

但如果你以為跟著他買標普 500 就能大賺，那就錯了。一般投資人在該基金獲得的平均報酬只有 3.1%。原因就是「不夠懶，太勤勞」了！

巴菲特的投資心法是：「買了，就放著不動，讓基金跟著指數上漲。」但大部分人都無法克制衝動，只要聽到了風吹草動就會頻繁地交替投資組合，自以為聰明勤奮卻總在錯誤的時間點進出，結果就是追高殺低。

這印證了「當個笨蛋躺著賺」，或許才是最好的投資策略。早在 1993 年巴菲特致股東信裡就說，他知道自己笨，不敢隨意進出的投資，只要買對指數基金，報酬率一定比所謂的投資專家更好。這 30 年來，他不斷印證這個論點。

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