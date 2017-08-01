張景宜：靜思．一個城市的內涵

近年東奔西跑到處採訪各地大選，不論在東京、華盛頓、台北、新加坡、還是香港，閒來的時候都總愛到當地的公園坐坐，看看書，緩步走走靜思一下。

隨著全球各地的經濟發展，根據聯合國的預估，到了 2050 年，全球會有超過七成人口聚集在都會地帶。這個勢頭不能避免，但似乎並不是每個大都會都準備好。翻看 Monocle 每年舉辦的城市排名調查，近幾年來來去去都是哥本哈根、墨爾本、東京排在前列，其他國際大都會商業活動頻繁，但似乎論及生活舒適度卻是遠不及台灣一個小鎮。

人與大自然的連結未來只會變得愈來愈重要，生在香港，也許以為與高樓大廈並生是自然，其實人類生活的重心應當被樹木和藍天包圍。觀乎近年到過的地方，一些地方的政府官員似乎深明這個發展道理。在台北，大安森林公園就在繁華的市中心，面積達 25.8 公頃，有著「台北市肺」的美譽。在新加坡，當地政府花了多年的時間，建造了濱海灣花園，既成為遊客熱點之餘，也為當地的市民開拓了一個全新的休憩空間，提升了當地的生活質素。未來東北部榜鵝一帶也會有翻天覆地的建設，在組屋群夾雜著河流和大片綠化區。反觀香港，除了維園，佐敦谷外，城市中心地帶全都是高樓，公共空間之少實屬罕見。諷刺的是，以前的公共屋邨，政府規劃了一定的面積作為遊樂場，公園和球場等，現在的公屋只是牙籤樓，依山而建或是在交通交匯處改建，也只是為了達標，缺乏心思。

一座城市的人文內涵，體現在官員有多用心去作規劃，議員有多用力去為市民爭取權益，而居民才有屬於自己的公共空間去發揮。國際大都會就是應該有這樣的豐富而深厚的層次，並不單單以發展為重，而輕視了身邊的自然環境。期望新一屆的特區政府，在努力開拓土地之餘，也可以照顧香港珍貴的自然環境，提升人民的生活條件和開拓多點公園，綠化空間，讓這個城市更怡人宜居。