Live Norish：瑞典電子樂壇大熱 DJ Alesso ——用拍子講故事

文：Ernest Chan @ Live Norish
人口只有 900 萬的瑞典是僅次英美之後的第三大音樂出口國。瑞典音樂一向聞名國際，串流音樂公司 Spotify，樂隊 ABBA， Swedish House Mafia，DJ Avicii 等，差不多無人不曉的音樂都出自北歐瑞典。
就算在香港，多多少少都會聽過與瑞典有關的音樂。陪伴筆者成長的賭神系列中，周潤發的出場配樂就有瑞典組合 Europe 的名曲「The Final Countdown」的影子；到近年蒲吧落 Club 聽到的「Eurovision」歌唱比賽大熱的「Euphoria」和「Popular」，也是出口自瑞典的音樂。瑞典人的創意細胞及精密的音樂製作可算是舉世無雙。
最近有電音樂迷朋友發掘了一個在台灣紅到爆燈的瑞典 DJ Alesso。關於電子音樂我還真的沒多有研究，朋友之後發了「Calling（Lose My Mind）」這首歌給我後，我已完全無法自拔，寫文之際都不斷狂 loop 這首神曲。
相信喜歡 House Music 的朋友對 Alesso不會陌生，這位現時和 Afrojack 齊名的瑞典意大利混血少年曾以 23 歲之齡榮獲 DJ Mag Top 100 DJs 第 15 名。來自瑞典首都斯德哥爾摩的 Alesso 本名 Alessandro Lindblad，於 1991 年出世，2011 年和同鄉 DJ Sebastian Ingrosso 共同製作多首膾炙人口的歌曲，並發行首張個人專輯「Forever」，之後大獲好評。Alesso 的名字自此在House Music 界打響了名堂，專注 Progressive House 類型的音樂。Progressive House 與其他種電子音樂曲風的不同之處，在於其非常注重編排、narration，每一首歌都像是在闡述一個故事，牽動著聽眾的情感！
Alesso 擅長利用大量的旋律共鳴融入其 Progressive House 音樂，講究 narration 的製作方法，讓群眾狂歡與感動交替！
芸芸佳作之中，我最喜愛「Years」。「Years」的 MV 就是改編自 Alesso 的 DJ 路程。內容講述 2010 年出道，身兼 DJ 及製作人的他的成長故事，連在 Disco 夜店和人爭執被人差點打到毁容的故事也放進 MV 內。MV 也揭示 Alesso 為了生計，不惜走入不同夜場做 DJ，最後拜師成功，拜於神團 Swedish House Mafia 瑞典前成員 Sebastian Ingrosso 門下，成為 Ingrosso 的得意門生。
自參演 Tomorrowland 及 Ultra Music Festival 後，Alesso 終於不必再於夜場奔波，並開始與不同的大明星合作，如 Avicii、One Republic、Calvin Harris、Usher、David Guetta，最近連蔡依琳都前來為他的「I Wanna Know」 唱 vocal。流行天后 Madonna 甚至指定要選 Alesso 為她的「MDNA 」世界巡迴演唱會開場 DJ！
與瑞典女歌手 Tove Lo 合作的單曲「Heroes（We Could Be）」是另一首筆者認為值得推介的歌，該曲旋律豐富，席捲全球樂壇，更成為許多大型音樂節的必播之選。2014 年 Alesso 更用此曲開始了他的「 Heroes 」世界巡迴演出。在這場世界巡迴演出中，Alesso 也不忘做善事，將演出的部分收入捐給一些旨在提升全球婦女生活水準與權益的全球性慈善機構，正如他的故鄉瑞典一樣，Alesso 非常重視婦女權益。
相信未來 Alesso 與瑞典還會繼續帶來更多令人感動的電音作品，不管你是電音迷或者只是想看俊男 DJ，follow Alesso 無疑是一個明智的抉擇！
作者簡介
安尼斯，喜歡冒充 ABC，深信香港以外有一個更大的世界。大學畢業後，在烏克蘭打過工，住過北歐瑞典，在越南創過業，在香港建立一家小小的社企，用 IT 幫 SEN 學生學得更開心，從文字慢慢地發現自己思想價值的改變。