Live Norish：瑞典電子樂壇大熱 DJ Alesso ——用拍子講故事

文：Ernest Chan @ Live Norish

人口只有 900 萬的瑞典是僅次英美之後的第三大音樂出口國。瑞典音樂一向聞名國際，串流音樂公司 Spotify，樂隊 ABBA， Swedish House Mafia，DJ Avicii 等，差不多無人不曉的音樂都出自北歐瑞典。

就算在香港，多多少少都會聽過與瑞典有關的音樂。陪伴筆者成長的賭神系列中，周潤發的出場配樂就有瑞典組合 Europe 的名曲「The Final Countdown」的影子；到近年蒲吧落 Club 聽到的「Eurovision」歌唱比賽大熱的「Euphoria」和「Popular」，也是出口自瑞典的音樂。瑞典人的創意細胞及精密的音樂製作可算是舉世無雙。

最近有電音樂迷朋友發掘了一個在台灣紅到爆燈的瑞典 DJ Alesso。關於電子音樂我還真的沒多有研究，朋友之後發了「Calling（Lose My Mind）」這首歌給我後，我已完全無法自拔，寫文之際都不斷狂 loop 這首神曲。

相信喜歡 House Music 的朋友對 Alesso不會陌生，這位現時和 Afrojack 齊名的瑞典意大利混血少年曾以 23 歲之齡榮獲 DJ Mag Top 100 DJs 第 15 名。來自瑞典首都斯德哥爾摩的 Alesso 本名 Alessandro Lindblad，於 1991 年出世，2011 年和同鄉 DJ Sebastian Ingrosso 共同製作多首膾炙人口的歌曲，並發行首張個人專輯「Forever」，之後大獲好評。Alesso 的名字自此在House Music 界打響了名堂，專注 Progressive House 類型的音樂。Progressive House 與其他種電子音樂曲風的不同之處，在於其非常注重編排、narration，每一首歌都像是在闡述一個故事，牽動著聽眾的情感！

Alesso 擅長利用大量的旋律共鳴融入其 Progressive House 音樂，講究 narration 的製作方法，讓群眾狂歡與感動交替！