Moyashi：航行在歷史風波中的軍艦島

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軍艦島全貌。　圖片來源：nash.tw

韓國電影「軍艦島」最近上映，又掀起一番爭議。2015 年，當時日本費了差不多十年時間，終於以「明治日本工業革命遺產：製鐵、製鋼、造船、煤炭業」的名目，成功令軍艦島登錄世界文化遺產名錄。但基於其特殊的歷史背景，韓國早在正式登錄前已強烈反對，認為文化遺產是不尊重當時在日朝鮮人的勞役史。

位於長崎的軍艦島，正確名稱為端島。19 世紀末，三菱（不用懷疑，就是今天那個三菱）看中島上豐富的煤礦，從私人擁有者手上買過所有權，為開採煤炭，就在島上大興土木，建造採礦設施，以及工人的居住配套。當時為了招募礦工，三菱隱瞞島上非常惡劣的工作及生活環境，對外將其宣傳成樂園，說所有受聘者都樂不思蜀，不願踏出看外。事實是工人自由受制，無法離開，本質上成為了奴隸。1916 年， 日本史上首幢鋼筋水泥建築——「30 號集合住宅」落成，大阪朝日新聞評論為「像軍艦一般」，此後「軍艦島」之名則不逕而走。

隨著陸續引入西方工業科技，軍艦島及其周邊出產的煤炭， 支持了日本 20 世紀上半葉的工業革新及軍事擴張，文遺上所指的就是這一段歷史。可以說日本由明治到昭和年間的現代化，實有賴島上提供的燃料，尤其二戰時期，軍艦島的煤炭產量迎來高峰，1941 年的出產達到 41 萬噸。

但同時間，島上的環境每況愈下，礦洞倒塌爆炸等意外更是不計其數。回到文首所講，韓國之所以大動干戈，就是因為當時有為數不少的朝鮮人在島上被迫勞動，有的是被宣傳騙來，亦有的是被抓捕來，最後無數人因礦坑意外，或因為惡劣的生活環境死去。日本為軍艦島申世遺的行動，觸動了韓國這段歷史的神經，認為冠上「文遺」之名，是美化了這段歷史。（題外話，當時被勞役至死的，除了朝鮮人，其實還有中國人與日本人。）

當時，日本曾經提出支持韓國為「百濟歷史遺跡地區」申遺，以換取為「軍艦島」申遺的支持，但遭拒絕。最後韓國以日本必須承認，以及說明強制勞動的歷史為條件，作出讓步。然後兩年後的今日，一齣「軍艦島」橫空出世，而且是大製作大宣傳。明眼人一看，大家都理解為何在這個時間拍這樣的電影。潛台詞就是：不管你說不說，我先替你說，先出手就沒錯了。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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