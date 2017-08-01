8月1日
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只靠 10% 粉絲客，MUJI 成日本最大生活雜貨品牌

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無印良品台南旗艦店。　圖片來源：muji.com

這家公司，堅持商品不放 Logo，捨棄九成消費者，只做粉絲經濟，經營方式完全違背一般 MBA 的教學原則，卻能成為日本最大的生活雜貨品牌。

它的名字叫做 MUJI，無印良品。

從成立第一天，無印良品就堅持信仰「有理由的便宜」作小眾客戶經營。當大部分品牌都想盡辦法討好所有客戶時，無印良品的社長金井政明卻說：「十個人之中，只要有一個人喜歡就夠了。」

10% 就夠的哲學，意味著每個產品都得熱賣，才能支撐起這個品牌。無印良品的秘密，藏在一個名為「生活良品研究所」（くらしの良品研究所）的部門裡。

每週生活良品研究所都會收到一百多條顧客意見，一年下來最高多達 5 萬條。生活良品研究所課長永澤芽吹說，顧客不會明言要求開發甚麼商品，只會說出自己的煩惱，團隊則從中發現顧客生活上的問題，進而開發商品。而為了不被顧客的聲音淹沒，必須先篩選有價值的意見，為此，無印設有過濾機制。

首先，不是每個顧客意見都會轉化成商品，唯有符合無印良品「好感生活」、「這樣就好」理念的人才會中選。最常被淘汰的意見是對顏色跟時尚的偏好，像是「粉紫色床罩」、「土豪金窗簾」，不符合無印採用自然色系的規定。光是扣除重複的意見與不合的理念，就至少過濾掉一半的顧客意見。

獲得有價值的意見之後，不是丟給各部門就了事。每週一，他們會召集衣料、生活雜貨與食品部門主管開會，當下就判定是否採納意見。過程中，無印會在意見下標示進度，如「開發中」、「檢討中」，訊息同步更新給顧客，讓他們隨時知道更新進度。

每年約有 10% 的意見被採用，商品開發時間平均約一年，商品上市後，永澤芽吹會通知顧客，並且附上購買網址，把意見轉化為實際購買力。

這樣一來，顧客的意見不再只是制式化地填寫問卷，而是與品牌進行高度密集的互動。從消費者變成粉絲，再從粉絲變成產品共同開發者。這種利用群眾智慧開發商品手法不僅獨特性強，壽命更長。

能讓顧客全程參與商品的製作過程，使顧客有一家人的感覺，提高對品牌的忠誠度，這就是無印良品只靠 10% 消費者就能風靡全世界的秘密。

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