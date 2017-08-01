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挪威靈魂：石油與自然之爭

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挪威羅弗敦的雷訥（Reine）

挪威，位於斯堪地那維亞半島的西部，擁有無數明媚山水的群島，魚資源豐富，漁業是挪威世世代代的經濟支柱 ── 直至發現了海底的「黑色黃金」。

1969 年，位於挪威大陸架的埃科菲斯克油田（Ekofisk oil field）發現蘊藏石油，從此開展了挪威飛黃騰達之路。90 年代起政府把石油收益注入「政府石油基金」，基金市值滾存至今已高達 77,820 億挪威克朗（約 76,367 億港元），為全球最大的國家主權基金。基金投資涉及全球 77 個國家，8,985 間公司，佔全球上市公司數目 1.3%。2016 年購買力平價人均 GDP，挪威排列全球第 7，一切均是石油所賜。

石油散發着讓挪威人精神煥發的氣息，可是這也讓挪威的國格和靈魂惴惴不安。挪威在環保政策上看似走在最前，本地電力生產超過 97% 來自水力發電，又積極推動電動車發展。然而，挪威現代的富裕是由石油而來，早已有人批評挪威實際相當「偽善」。在去年 5 月，挪威政府更批出在巴倫支海域的鑽探許可證予 13 間石油公司，石油業務有增無減。

除了覬覦巴倫支海下的石油，同位於北極圈內、美麗的羅弗敦群島（Lofoten）同樣是藏有寶藏的後花園。羅弗敦群島連同附近的島嶼 Vesterlen 與 Senja，估計有約 13 億桶原油，市值 600 億美元。巴倫支海相對較偏遠，水亦較深，地理環境未完全掌握；近岸的羅弗敦群島，開發效率似乎更大。

綠色和平「極地曙光號」今年 7 月中到巴倫支海抗議開發該水域下的石油。　圖片來源：路透社

對於羅弗敦的居民來說，開發羅弗敦似乎不是好事。羅弗敦群島上只有約 2.3 萬名居民，每年卻吸引上百萬的遊客前來參觀。遊客是為別處難求的自然環境而來，開發羅弗敦就是把這些純潔環境拱手讓人。即使是旅遊業，也會對環境帶來壓力。而島民 Marion Frantzen 更珍重「自然」的本身的價值，雖然她與丈夫現在島上經營衝浪小屋生意，但她說：「這百分之一百關乎挪威的身分。自然、純潔、土地的價值，而非為旅遊業。」

官方的說辭則指，石油業的確為挪威帶來許多就業機會和收入。挪威能源部長 Terje Søviknes 說：「我們享有前所未有的福利……在政府而言，提供新地域給石油和天然氣公司是重要的。」現時挪威的石油產量相比 2001 年的高峰時期，已下降至近當時的一半；自 2013 年投資在石油業的金額亦下降了約 3 分之 1。

能源部長 Søviknes 承認羅弗敦已成為挪威發展方向的象徵標誌。「我們應否繼續發展化石資源工業？」他表示，挪威從來都是基於天然資源來發展，首先是水力發電和漁業，現在則是石油和天然氣。

因應近年國際油價低迷，挪威的中間偏右政府曾聲言要逐漸轉移成綠色經濟；但近來油價稍為回升，支持石油業的聲音也隨之回響。挪威首相 Erna Solberg 認為，石油業在未來 30 年仍會是挪威最大的經濟支柱。

挪威今年 9 將舉行國會大選，現時在野的工黨是今年大熱。偏左的工黨長久以來支持發展挪威北部的石油，以增加在偏遠地區的就業機會，且工黨已表達支持羅弗敦附近三個海域的環評研究。要避免開發羅弗敦，反對者便要在來屆選舉阻止工黨取到多數議席。

有關開發羅弗敦的爭議成為各黨派的角力場所，但挪威報章 Verdens Gang 專欄作家 Frithjof Jacobsen 對此不以為然，他表示挪威的氣候政治向來避重就輕，只會在一些意識形態分野，在實質無關痛癢的地方爭論，以分散環保人士的注意。羅弗敦只是幌子，在巴倫支海的開展才是石油公司的終極大獎。據挪威石油局估計，挪威未發掘的資源，3 分之 2 藏在巴倫支海，估計約有 180 億桶石油。

利益當前，討論甚麼是挪威國家靈魂的同時，也在討論，甚麼能賣甚麼不能賣，甚麼賣了後也許就不能再買回來了。地球另一端的香港，政府揚言開發郊野公園，而各方也在討價還價。

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