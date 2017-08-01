8月1日
只靠 10% 粉絲客，MUJI 成日本最大生活雜貨品牌
挪威靈魂：石油與自然之爭
意國避談之恥：亞的斯亞貝巴大屠殺
陶傑：士商的殊途同歸
假共享真租賃：中國的共享泡沫
潛力無限的越南啤酒市場
「爛牛」爛在骨子𥚃
Live Norish：瑞典電子樂壇大熱 DJ Alesso ——用拍子講故事
張景宜：靜思．一個城市的內涵
Moyashi：航行在歷史風波中的軍艦島

陶傑：士商的殊途同歸

A+A-
圖片來源：路透社

台灣鴻海科技集團大亨郭台銘終於說真話，聲稱「商人無祖國」、「市場就是我的祖國」。

在中國國家主席習近平揚言「中華民族偉大復興」之際，郭台銘在美國威斯康辛州投資 100 億美元，響應總統杜林普召喚，協助美國工業復興。

郭台銘在美國的工廠製造 8K 液晶面板，用於無人駕駛汽車，並為威斯康辛州製造 13,000 個職位。100 億美元，分階段投資，先在 2020 年建成廠房。威斯康辛州政府回報，提供長達 15 年、總值 30 億美元的稅務優惠。

郭台銘為美國刷新紀錄，成為立國以來外國企業在美國最大宗的投資。

為何選擇在威斯康辛州？杜林普有其政治打算：這個州是搖擺州，一向在共和黨和民主黨之間，選票是兵家必爭之地。威斯康辛是美國大選的指標。杜林普一心想連任，將郭台銘吸引到此，就有了勝算。

至於郭台銘，長期為美國蘋果的訂單提供產品，在中國的富士康幫人代工，反銷美國。美國的貿易赤字，富士康也有一份，而且杜林普也曾威脅提高由中國入口的貨品關稅。

由於中國無法在北韓問題向美國交卷，美中貿易戰一觸即發。郭台銘先發制人，趁早閃溜，也是非常敏銳的商人觸覺。

杜林普將企業利得稅下調至 15%，將個人最高所得稅由近 40% 減至 33%，對郭台銘無比吸引。根據 2017 年全球稅款調查，中國企業的總稅率高達 68%，台灣企業則 34.5%。郭台銘親美、離中、棄台，明顯有其道理。

人望高處，水往低流，商人都願意去低稅率、低貪污、低政治干預的地方，因為有多一點的自由。「別讓王建林跑了」之後，「別讓郭台銘跑了」的呼聲又隱約再起，怪不得馬雲在杜林普剛上台，也即刻面見探路。

所謂「那裡有自由，那裡就是我的祖國」，士農工商中「士商」這兩類「專業人士」，想不到都殊途同歸。

相關新聞

只靠 10% 粉絲客，MUJI 成日本最大生活雜貨品牌

假共享真租賃：中國的共享泡沫

「笨蛋！躺著就能賺」　巴菲特花十年認證了

禁跨性別人士從軍　慳得幾多？

遺忘危機

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

陶傑：勝負未卜的博弈遊戲

勾結外國勢力的美國總統候選人

本月熱門

江皓昕：「鄧寇克大行動」── 全世界最懂電影的人居然住香港

陶傑：王健林帶錢翻牆

把咖啡當紅酒對待，雀巢擊敗星巴克、UCC

一開口就透露你的性格


昨日要聞
  1. 陶傑：缺乏的環節
  2. 「笨蛋！躺著就能賺」　巴菲特花十年認證了
  3. 「鄧寇克大行動」真的漏掉了印度軍隊？
  4. 冚家富貴不斬樹
  5. 一夫多妻會釀成基因災難？
  6. 濕身的 Mr. Darcy ：BBC 讀懂「傲慢與偏見」？
  7. 半拍子
  8. 鄭立：「唐伯虎點秋香」——博取同情之前先看看有無人慘過你
  9. 救世軍：綠色消費　環保助人
  10. 方俊傑：「玉子」── 食肉者的自欺與欺人
星級話題
Brexit|桌遊|樓市|挪威|杜林普|生活|總統|社交|創業|歷史|旅遊|文學|生態|難民|插畫|情緒|企業管理|board game|醫學|工作|經濟|倫敦|瑞典|眼疾|App|舞台劇|美劇|文翠珊|愛情|科技|攝影|台灣|特朗普|網絡|智能手機|ISIS|語言|恐怖分子|企業|伊斯蘭|意大利|貧富懸殊|衣著|希拉莉|第二次世界大戰|敍利亞|恐襲|民主|美國大選|傳媒|老人|投資|電腦|研究|Facebook|西班牙|動物|家長|大選|公投|出版|特首|NASA|中東|溝通|英超|大腦|金融|奧巴馬|宗教|日劇|城市規劃|全球暖化|女性|結婚|歐盟|丹麥|香港|音樂|單身|醫療|社交媒體|時裝|AI|子女|可再生能源|兩性|廣告|澳洲|恐怖主義|基因|人工智能|商業|教育|公關|建築|共和黨|太空|移民|貧窮問題|特首選舉||疾病|脫歐|藝術|生物學|學生|潮流|閱讀||美國總統|氣候變化|戰爭|心理學|足球|反恐|學習|英語|奧運|健康飲食|癌症|食物|性愛|google|北韓|機械人|失業|環保|Netflix|遊戲|哲學|睡眠|飲食|品牌|污染|林鄭月娥|納粹|年輕人|記憶|運動|城市|里約奧運|設計|梁振英|小說|消費|非洲|電影|房屋|自由