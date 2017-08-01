陶傑：士商的殊途同歸

台灣鴻海科技集團大亨郭台銘終於說真話，聲稱「商人無祖國」、「市場就是我的祖國」。

在中國國家主席習近平揚言「中華民族偉大復興」之際，郭台銘在美國威斯康辛州投資 100 億美元，響應總統杜林普召喚，協助美國工業復興。

郭台銘在美國的工廠製造 8K 液晶面板，用於無人駕駛汽車，並為威斯康辛州製造 13,000 個職位。100 億美元，分階段投資，先在 2020 年建成廠房。威斯康辛州政府回報，提供長達 15 年、總值 30 億美元的稅務優惠。

郭台銘為美國刷新紀錄，成為立國以來外國企業在美國最大宗的投資。

為何選擇在威斯康辛州？杜林普有其政治打算：這個州是搖擺州，一向在共和黨和民主黨之間，選票是兵家必爭之地。威斯康辛是美國大選的指標。杜林普一心想連任，將郭台銘吸引到此，就有了勝算。

至於郭台銘，長期為美國蘋果的訂單提供產品，在中國的富士康幫人代工，反銷美國。美國的貿易赤字，富士康也有一份，而且杜林普也曾威脅提高由中國入口的貨品關稅。

由於中國無法在北韓問題向美國交卷，美中貿易戰一觸即發。郭台銘先發制人，趁早閃溜，也是非常敏銳的商人觸覺。

杜林普將企業利得稅下調至 15%，將個人最高所得稅由近 40% 減至 33%，對郭台銘無比吸引。根據 2017 年全球稅款調查，中國企業的總稅率高達 68%，台灣企業則 34.5%。郭台銘親美、離中、棄台，明顯有其道理。

人望高處，水往低流，商人都願意去低稅率、低貪污、低政治干預的地方，因為有多一點的自由。「別讓王建林跑了」之後，「別讓郭台銘跑了」的呼聲又隱約再起，怪不得馬雲在杜林普剛上台，也即刻面見探路。

所謂「那裡有自由，那裡就是我的祖國」，士農工商中「士商」這兩類「專業人士」，想不到都殊途同歸。