假共享真租賃：中國的共享泡沫

內地共享經濟崛起，充電寶紙巾床位諸如此類……在內地人眼中似乎任何商品服務 ── 甚至香港小一學位均可共享。一時之間市場充斥著大量所謂「共享」企業，然而當中真正達至「共享」理念的少之又少，大多是傳統行業借共享之名搶灘，借屍還魂。

最初共享經濟的經營模式，參考 Uber 一類公司，提供平台予擁有閒置資源（汽車）的車主與乘客自由交易。其最大特徵，是活用社會現有分散及閒置的資源。Uber 並非真正提供服務的供應商，而是旗下無數的資源擁有者；顧客付錢買的也只是暫時使用權，而非所有權。不過，不少內地初創對「共享經濟」有另類理解，認為經高科技包裝的租賃服務，便是共享。以下是其中 7 個例子：

1. 共享單車（單車租賃服務）

共享單車在內地紅了幾個月，早前登陸香港，市民若有需要，只需打開相關手機軟件，尋找及解鎖附近的「共享單車」，即可出行，到達目的地後再支清租金。由於只需少量人力管理，費用比一般單車租賃便宜。內地最典型的例子有摩拜單車。

自共享單車興起，北京、上海等地突然單車氾濫，被毀壞、隨處丟棄、甚至私有化，阻街兼影響市容。而據中國環球電視網報道，共享單車估計會造成未來 30 萬噸廢金屬。顯然，它不單沒有活用閒置物品和空間，而是徒增已有資源。加上不少使用者租車當「買車」，有租無還，這種服務恐怕與真正的「共享」相距甚遠。

2. 共享衣物 （衣物租賃服務）

多啦衣夢，「中國最大的時裝共享平台」，擁有超過 50 萬件衣物可供共享，每件價值介乎 600 至 1,000 人民幣，會員每月交 299 人民幣，可無上限租借衣服。創辦人梁亮表示，他們今年 3 月獲得 9,300 萬人民幣投資，另外又設有私家洗衣工廠，確保衣物每次「分享」出去前已清洗乾淨。不過這種模式，其實無疑於興起多年的衣物租賃網站，例如美國的 Rent the Runway，香港的 Yeechoo 等等，標榜為需要出席隆重活動的女性，提供高價洋裝租賃服務。

3. 共享紙巾（街頭廣告紙巾）

大概是所有共享服務中最弔詭的一種。廣東中山出現的共享紙巾機「ZHO」，用戶關注其微信帳號，並用手機掃描 QR Code，便可免費領取紙巾，現時共享紙巾機遍及當地 400 多間餐廳、店舖、醫院等。如此看來，免費即共享？ 據指，「共享紙巾」實際靠派紙巾所賺的微信關注數量牟利，藉人流推廣其他銷售業務及增加廣告收益。

4. 共享籃球（運動器材租賃服務）

名為「豬了個球」的北京共享籃球，讓市民以 1 元人民幣租用籃球 1 小時。市民只需掃描共享籃球電子櫃上的 QR Code，便可租用籃球。創辦人徐敏強調項目著重公益，希望藉共享籃球方便「全國 5,000 萬籃球愛好者」。「豬了個球」已為這種共享模式申請專利，今年 5 月該公司獲得 1.1 億投資額，並計劃將共享籃球推廣至全國多地。

5. 共享睡眠艙（太空艙酒店）

內地民間智慧提倡午睡有益身心，北京早前就有初創公司「享睡空間」，以共享為名在中關村引入太空艙，半小時收費 6 至 10 人民幣不等，顧客只需用手機掃描 QR Code 便可進入包冷氣、閱讀燈的太空艙午睡。中國絲路智谷研究院經濟學家梁海明直言，儘管標榜為共享經濟，實質運作與時鐘酒店無異，甚至等同日本的膠囊酒店。日前，當局因擔心無需登記身份的睡眠艙會成為逃犯藏匿之地，下令暫時停止經營。

6. 共享洗衣機（自助洗衣店）

上海浦東近日出現「共享洗衣機」，私人機構在路邊放置洗衣機及乾衣機予市民「共享」，洗衣每次 20 至 40 人民幣不等，乾衣收費 10 元。可惜因大眾普遍顧慮衛生問題，「共享洗衣機」推出而來乏人問津。

除了內地，近年「共享」之風已逐漸蔓延各地，假共享之名，以租賃為實。其實善用租賃服務，避免浪費亦非不值鼓勵。但若沉溺於假的「共享」概念，誤以為你的就是我的，濫用資源，甚至肆意破壞，反而會助長浪費，違背本意。