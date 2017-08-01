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意國避談之恥：亞的斯亞貝巴大屠殺

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埃塞俄比亞一直沒有忘記國殤，有廣場醫院以 Yekatit 12 來命名，也有紀念碑矗立在城市中心。 　圖片來源：[email protected]

20 世紀初，非洲國家多遭西方列強殖民統治，傷痕累累，國運苦厄，二戰前曾被意大利佔據數年的埃塞俄比亞亦不例外。1937 年，埃國首都亞的斯亞貝巴發生大屠殺，意軍在當地殺害上萬平民，埃國官方甚至指有 3 萬人無辜慘死。即使事件慘絕人寰，意國迄今仍未就屠殺向埃國道歉，在意大利學生的教科書上，也不見其影蹤 —— 而歷史學家 Ian Campbell 則拒絕遺忘，寫書為這段歷史填補空白，痛陳意國當年的殘酷。

殘酷二月：亞的斯亞貝巴大屠殺

自 19 世紀末，意大利已起侵略埃塞俄比亞的野心。1890 年，意國入侵埃國，但在 1896 年被軍民擊敗，意國被迫承認埃國主權獨立。然而，意國沒有放棄。1936 年，正值墨索里尼掌權、意國淪為法西斯政府之際，有「屠夫」之稱的時任意國將軍格拉齊亞尼（Rodolfo Graziani）領軍侵佔埃國，並將其首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）定為意屬東非的首都。

當然，埃塞俄比亞人這次也沒有放棄反抗，他們曾組織暗殺格拉齊亞尼，惟最終失敗。結果，1937 年 2 月 19 日，效忠意大利的民兵組織黑衫軍（Camicie Nere）以及軍隊聯合起來，在亞的斯亞貝巴屠城 3 日。目擊者表示，意國的屠刀指向下，嬰兒孕婦，無一倖免。後人稱此事件為 Yekatit 12，在埃國曆法中，意思等於 2 月 19 日。

Ian Campbell 在其新書 The Addis Ababa Massacre: Italy’s National Shame 指出，埃塞俄比亞與意大利兩國就事件的官方說法差天共地。前者指有 3 萬人在事件中死亡，後者則輕描淡寫，聲稱死亡人數只有 600 至 2,000 人左右。據 Ian Campbell 自己的分析，當時死亡數字約 2 萬，多於意國的數字，也少於埃國的計算。

Ian Campbell 認為，亞的斯亞貝巴的慘劇，將軍格拉齊亞尼需負上責任。　圖片來源：Wikimedia Commons

意大利國內有觀點認為，當年意國在亞的斯亞貝巴的所作所為，只是普遍殖民者都會做的殖民惡行（colonial atrocity），相當於 1914 年英國在印度屠殺上千人的「阿姆利則慘案」。可是，Ian Campbell 不認同。他認為，亞的斯亞貝巴在 1937 年 2 月發生的那場慘劇，是意國有系統地清洗埃國反抗勢力的屠殺，如同納粹的軍事罪行，而將軍格拉齊亞尼須負上責任。即使他並非發起屠殺的人，但後來卻接管了行動，有目的地消滅埃國貴族及知識分子，強使埃國服從法西斯統治。

被遺忘的屠殺？

雖然埃塞俄比亞一直沒有忘記國殤，有廣場醫院以 Yekatit 12 來命名，也有紀念碑矗立在城市中心。但是，這應當讓意大利人羞恥的亞的斯亞貝巴大屠殺，可謂被遺忘多年，沒有受到該有的重視。在戰後，只有少數意國歷史學家重視這場屠城，而他們都被貶為「叛國賊」，如史學家 Angelo Del Boca，他在 60 年代搜集格拉齊亞尼的罪行時，被意軍批評為「騙子」。直到今天，意國學生都鮮在課堂上聽過「亞的斯亞貝巴大屠殺」以及格拉齊亞尼的暴行 —— 當然，意國也從未向埃國道歉。

屠殺的亡靈被遺忘固然是可悲可恥，但更加諷刺的是，2012 年，一條意國鄉村以公共資源為格拉齊亞尼設像，叫後人敬仰。現在 Ian Campbell 書寫屠殺，追究責任，以記憶對抗遺忘，對埃塞俄比亞人來說，總算半點安慰。

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