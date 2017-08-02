非法學術期刊網是俠盜還是賊匪？

2011 年，科技奇才 Aaron Swartz 從期刊網上圖書館 JSTOR 上解放了 500 萬份原本需要付費的學術論文，供人免費下載，普及知識予眾生，然而他亦因此舉被起訴，面臨判監，他寧死不屈，以自殺換來至死的自由。雖然他的學術革命以失敗告終，但人們對要求「知識回歸大眾」的呼聲愈演愈烈 —— 根據最新研究，非法學術期刊網 Sci-Hub 有可能實現將知識從金錢中解放的理想。

實際上，「學術期刊是否定價過高」的爭議在 Aaron Swartz 死後仍然持續，這是因為期刊的訂閱費逐年遞升，連有資源的名牌大學都負擔不了。就像哈佛大學，其圖書館指出，在 2012 年，每年的期刊訂閱費用已達 350 萬美元（約 2,700 萬港元），一個「財政上不可續」的數字；哈佛亦始呼籲各部門停止把論文發表在有「付費牆」（paywall）的期刊上。

然而，不論哈佛大學又或其他大學的學者將論文發表在何處 —— 收費抑或免費 —— 在著名非法學術期刊下載網站 Sci-Hub 中，你幾乎都能找得到。根據最新研究，Sci-Hub 的資源庫存有世上所有論文中的 68.9%，相當於 6,200 萬份左右，供人免費下載。而當中有 85.2% 本是發表在需要付費才有閱讀權利的期刊上。至於還未在 Sci-Hub 上的論文，網站則會利用它在 JSTOR、Elsevier 及 Sage 等期刊網上圖書館的付費帳號下載，再另行上載到 Sci-Hub 以補充資源。

Sci-Hub 是在 Aaron Swartz 解放付費論文的同一年，亦即 2011 年，由居住於俄羅斯的哈薩克人 Alexandra Elbakyan 成立，因為亦有人稱 Elbakyan 為 Swartz 的「精神繼任人」（spiritual successor）。最初 Sci-Hub 的網址為 sci-hub.org，後來在多次法庭命令及執法部門的強迫下，它換成今日的運作模式：寄生於黑網（dark web）和加密通訊軟件 Telegram 上，運作資金主要來自有心人的虛擬貨幣比特幣（bitcoin）捐助；按最新的網站簡介，用戶需先下載擴充軟件，才能使用 Sci-Hub 的搜索功能。

根據賓夕法尼亞州大學的數據學家 Daniel Himmelstein 的研究，以現時 Sci-Hub 的學術論文存儲量，舊日期刊網的訂閱模式經已不可永續（unsustainable）。「這是首次，絕大部分學術文章可以讓任何有連接網絡的人免費取得。」

此研究結論可謂與資訊自由提倡者的期望一致。他們認為，絕大部分出版社鎖在「付費牆」後的研究，乃由納稅人的資源支持才能實現，因此公眾亦應有權利不受限制地閱讀學術文章。當然，這結果非人人樂見，首當其衝受影響的學術期刊出版社，自然為不滿 Sci-Hub 存在的持份者之一。像 Elsevier 就在 2011 年向 Sci-Hub 提告，有關案件終在上月結束，法庭裁定 Sci-Hub 應賠償 Elsevier 近 150 萬美元損失。

提供學術期刊免費下載的做法是否正義？這些非法網站究竟是俠盜羅賓漢，還是侵犯版權的賊匪？若站在公眾資訊自由的角度，可能是前者；但從出版商的角度看，又是後者。如何平衡知識普及和出版商的利益，是學術界和各國政府必須思考的問題。