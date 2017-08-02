鄭立：瘋狂 X 袋——沉迷教育會令人變成痴線佬

瘋狂 X 袋（Pocket Madness）這個遊戲的說明書說，玩者是個探求學術的研究者，前往令人不安的地點作田野考察，收集足夠的線索，迫到其他人痴線。你一定會覺得很無厘頭，明明前面是講學術研究，為何後面卻說要迫其他玩者痴線？

可惜這卻是事實，這遊戲的主題就是迫人痴線。遊戲配件有一堆綠色的粒粒，它代表了你有幾痴線。如果你一粒都沒有，你就是正常人；有一粒時，你就開始痴痴地；粒數愈多，你就愈痴線。在這遊戲開始的時候，所有玩者都是正常人，一個綠色粒粒也沒有。

玩者手上一開始有兩張牌，在枱面上每回合都要拿一至三張牌增廣見聞。當手上的牌有其中三隻一樣時，才可以不拿牌，大叫一聲「碰！」，然後出牌。或者儲齊了所有種類的牌，就可以公佈一次研究成果，把七隻牌各出一張。

重點來了，之前不是說這遊戲目的是迫到別人痴線的嗎？做學術研究又怎樣迫到人痴線？那你就太不理解士大夫心態了。所謂文人相輕，十年窗下無人問的結果就是培養出睇人仆街最開心的心理，看到別人有成就絕對不會感到高興，輕則酸言酸語，重則痴線上腦。

因此在這遊戲裡，一旦有人公佈研究成果，每人就派一粒「痴線」。而這遊戲有一個設計，就是在同一回合第二次公佈研究成果，就會派兩粒「痴線」， 第三次就是三粒，如此類推。為何會有這種設計呢？那是因為，大家都知道在辯論中，說最後一句話的人就是贏家，學了這麼多知識不是為了分享給大眾，而是為了打其他人的臉，有沒有打其實不知道，反正只要說得好像煞有介事一樣，再選擇當最後一個發言就行了。

這個設計反而導致了大家儲齊了七張牌，卻死都不打出來，因為怕被別人打臉，結果就是大家學了一堆知識都不分享，誰先分享知識，誰就會被人打臉，為免被打臉，就索性明明有研究成果都不公開，先等其他傻仔公開才打對方的臉。

表面上是研究學術，實際上只是一堆愈讀愈壞腦的人在互相找機會迫瘋其他人。唯一的救贖，就是出完所有的牌，如果你有幸把所有的牌出完，你就會脫苦海，腦子的痴線程度立即減半。至於留下來的人，就會繼續累積壓力。

遊戲何時結束呢？就是有一個玩者儲滿十點痴線程度。雖然說明書沒有寫會發生甚麼事，但你可以想像得到，不外乎是衝出地鐵裸跑、拿把刀出街斬人、成為青山院友、加入老鼠會、辭工跑去創業，或者參加特首選舉，遊戲也會因此結束。那時候，痴得最少的人就是贏家。

這遊戲之所以叫作 Pocket Madness，大概是因為那個大家互相扣起研究成果，等對方先公佈再打對方臉的設計，有如互相捏著對方的 X 袋，可見這遊戲的名字真的是神來之筆。

雖然遊戲製作者好像不懂廣東話。

以上圖片取自 boardgamegeek.com。