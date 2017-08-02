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陶傑：台灣的商人總統

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圖片來源：路透社

「商人無祖國」，郭台銘挾 100 億美元資本轉戰美國，一語震驚華人社會。

雖然 2016 年年底，郭老闆聲稱不會從中國撤資，但美國總統是商人，美台兩家企業家隔了一個太平洋，四目交投，惺惺相惜。杜林普宣佈將企業利得稅減至 15%，比香港還低。對於大亨郭台銘，自然不可能抗拒。

2017 年 5 月，中國國務院總理李克強視察河南，親訪鴻海集團的富士康科技園。李克強向郭台銘表示：「希望富士康把更多高階科技研究和產業鏈留在大陸。」李克強又聲稱：「我們會進一步擴大開放、優化營商環境。中國有巨大的市場和人才資源，是發展製造業的最佳投資目的地。」李克強當時參觀了富士康全球第一個智慧型生產的無人廠房。

但是郭台銘似乎覺得美國更吸引，聲稱美國是全球第二大電視市場，也沒有液晶體面板生產線，與蘋果手機一道，美國的高科技也很集中，平衡政治和經濟風險，對於商人來說，只是常識。

郭台銘當然不會馬上全部撤出中國，因為中國的廉價農民工也是美國所無，但長遠必減少對中國的依賴。在美國生產行銷美國，至少節省一筆運費。

今年 6 月，台灣有 84 家廠商參加美國的投資高峰會。台灣塑膠總裁王文淵決定投資新台幣 5,000 億，在德州或路易斯安娜州建石化裂解廠。台灣義聯總裁林義守，也準備在墨西哥灣興建第一座台資鋼鐵廠。

郭董的鴻海、台塑、義聯三家，屬於台灣重量級企業，這一批對美投資，合計近 1 萬億台幣，是近十年台商返回台灣投資總額的兩倍。杜林普得此強心針，對台政策會不會拋棄台灣，商人無祖國，但商人做總統，政治和經濟一起計算。

美國的投資優勢，是土地便宜，人才頂尖，許多州政府拉客，奉台商為上賓，要人有人，要地有地，連律師都請好。

美國的土地漸比中國還便宜，德州的土地每平方不到 10 美元，雖然最貴是勞力：一名高中畢業的非技術員工月薪超過港幣 15,000，但美國與中國的工資差距正日漸縮小。郭台銘的選擇，刺激其鴻海股價上漲，對台商在中國有指標作用，也是台灣提高競爭力的一大契機。

台灣的商人比台灣的總統和政客更聰明，難怪郭台銘有呼歡成為下一屆台灣總統。但這樣一來，商人的台灣總統會不會因一個好價格而「賣台」，就是另一個問題了。

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